Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти демонстрантів

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 17 травня, підписав документ "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь". Новий закон наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати, зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку "при припиненні масових заворушень".

При цьому співробітники правоохоронних органів по суті не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування цієї техніки і спецзасобів.

Крім того, цей закон дає силовикам право при затриманні проводити особистий огляд громадян, їхніх речей і транспортних засобів. Співробітники МВС також зможуть безкоштовно і без письмової згоди фізичних осіб отримувати відомості з інформаційних систем, в тому числі персональні дані.

Силовики також уповноважені забороняти громадянам вести звуко- і відеозапис, кіно- і фотозйомку навколишньої обстановки. Пропонується віднести органи внутрішніх справ до воєнізованих організацій.

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Закон про держзахист

Лукашенко вніс зміни і до закону "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих (наглядових) органів, співробітників органа державної охорони".

Тепер його дія поширюється на військовий і цивільний персонал "Оперативно-аналітичного центру при президенті". "Особи, які перебувають під захистом", та їхні близькі матимуть право змінити місце служби і навіть зовнішність, якщо їхню безпеку не можна забезпечити іншими способами.

Новий закон дає можливість застосовувати "заходи державного захисту" і в разі відсутності безпосередньої загрози для життя, здоров'я і майна цих осіб.

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Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі з серпня 2020 року тривають протести проти результатів президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Білоруси звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестуваольників. Силовики при розгоні демонстрантів неодноразово проявляли безпрецедентну жорстокість.

Під час протестів заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, кілька загинули.

Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени його президії були заарештовані або були змушені виїхати за кордон. Європейський Союз і США ввели санкції щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення.