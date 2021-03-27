 Deutsche Welle закликає скасувати вирок білоруському журналісту Буракову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

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Новини

Deutsche Welle закликає скасувати вирок білоруському журналісту Буракову

Олександр Бураков, який співпрацює з DW, був визнаний винним у "повторній участі в несанкціонованому заході". Журналіст почав голодування на знак протесту. Гендиректор DW назвав обвинувачення сфабрикованим.

Білоруський журналіст Олександр Бураков

Білоруський журналіст Олександр Бураков

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle (DW) засуджує винесення обвинувального вироку щодо білоруського журналіста Олександра Буракова, який співпрацює з DW.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно скасувати вирок і висловлюємо рішучий протест проти порушення гарантованих конституцією прав ЗМІ в Білорусі", - заявив в суботу, 15 травня, генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).

Він підкреслив, що обвинувачення є "свавільно сфабрикованим". "А поводження з Олександром Бураковим показує, що режим дедалі жорстокіше діє щодо журналістів", - додав Лімбурґ.

Вирок винесено на підставі свідчень міліціонера

Раніше цього дня Олександр Бураков був засуджений до 20 діб адміністративного арешту за звинуваченнями у "повторній участі у несанкціонованому заході протягом року" біля суду Могильовської області 12 травня.

Утім, як повідомляє волонтерська правозахисна група MayDay у своєму Telegram-каналі, жодного масового заходу під стінами суду Могильовської області та поблизу нього не було, а суд виніс цей вирок, базуючись виключно на свідченнях співробітника Ленінського РВВС Василя Корнєєнка.

На засіданні суду Бураков заявив, що його піддають тортурам і нелюдському поводженню в ізоляторі УВС Могильовського облвиконкому: не дають нормально спати вже кілька ночей і регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі. Крім того, журналісту так і не віддали передачу, яку його родичі принесли в ізолятор ще 13 травня. Бураков підтвердив, що почав голодування на знак протесту.

Суд також засудив до 20 діб адміністративного арешту журналіста Володимира Лапцевича, повідомили волонтери MayDay.

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МЗС ФРН з'ясовує ситуацію навколо затримання Буракова

МЗС Німеччини з'ясовує через посольство ФРН в Мінську обставини затримання в Могильові Олександра Буракова та інших незалежних журналістів, повідомив кореспонденту DW офіційний представник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бурґер (Christofer Burger) 14 травня.

У зв'язку із затриманням в Могильові Олександра Буракова та Володимира Лапцевича і оголошенням ними голодування Бурґер знову заявив про принципову позицію Берліна щодо роботи журналістів: влада повинна забезпечити свободу ЗМІ та думок. За його словами, в першу чергу це означає, що журналісти повинні мати можливість займатися своєю діяльністю "вільно в тому числі від репресій з боку держави".

"Ми виступаємо за це по всьому світу, - підкреслив офіційний представник МЗС Німеччини. - У Білорусі після фальсифікації результатів минулорічних президентських виборів мали місце масштабні репресії проти представників ЗМІ, їхні тимчасові затримання, що перешкоджало виконанню ними професійних обов'язків. Це, з точки зору федерального уряду, неприйнятно і цілком очевидно порушує міжнародні зобов'язання Білорусі".

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