Deutsche Welle закликає скасувати вирок білоруському журналісту Буракову

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle (DW) засуджує винесення обвинувального вироку щодо білоруського журналіста Олександра Буракова, який співпрацює з DW.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно скасувати вирок і висловлюємо рішучий протест проти порушення гарантованих конституцією прав ЗМІ в Білорусі", - заявив в суботу, 15 травня, генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).

Він підкреслив, що обвинувачення є "свавільно сфабрикованим". "А поводження з Олександром Бураковим показує, що режим дедалі жорстокіше діє щодо журналістів", - додав Лімбурґ.

Вирок винесено на підставі свідчень міліціонера

Раніше цього дня Олександр Бураков був засуджений до 20 діб адміністративного арешту за звинуваченнями у "повторній участі у несанкціонованому заході протягом року" біля суду Могильовської області 12 травня.

Утім, як повідомляє волонтерська правозахисна група MayDay у своєму Telegram-каналі, жодного масового заходу під стінами суду Могильовської області та поблизу нього не було, а суд виніс цей вирок, базуючись виключно на свідченнях співробітника Ленінського РВВС Василя Корнєєнка.

На засіданні суду Бураков заявив, що його піддають тортурам і нелюдському поводженню в ізоляторі УВС Могильовського облвиконкому: не дають нормально спати вже кілька ночей і регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі. Крім того, журналісту так і не віддали передачу, яку його родичі принесли в ізолятор ще 13 травня. Бураков підтвердив, що почав голодування на знак протесту.

Суд також засудив до 20 діб адміністративного арешту журналіста Володимира Лапцевича, повідомили волонтери MayDay.

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МЗС ФРН з'ясовує ситуацію навколо затримання Буракова

МЗС Німеччини з'ясовує через посольство ФРН в Мінську обставини затримання в Могильові Олександра Буракова та інших незалежних журналістів, повідомив кореспонденту DW офіційний представник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бурґер (Christofer Burger) 14 травня.

У зв'язку із затриманням в Могильові Олександра Буракова та Володимира Лапцевича і оголошенням ними голодування Бурґер знову заявив про принципову позицію Берліна щодо роботи журналістів: влада повинна забезпечити свободу ЗМІ та думок. За його словами, в першу чергу це означає, що журналісти повинні мати можливість займатися своєю діяльністю "вільно в тому числі від репресій з боку держави".

"Ми виступаємо за це по всьому світу, - підкреслив офіційний представник МЗС Німеччини. - У Білорусі після фальсифікації результатів минулорічних президентських виборів мали місце масштабні репресії проти представників ЗМІ, їхні тимчасові затримання, що перешкоджало виконанню ними професійних обов'язків. Це, з точки зору федерального уряду, неприйнятно і цілком очевидно порушує міжнародні зобов'язання Білорусі".

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