Лукашенко підписав декрет щодо переходу влади у разі його загибелі

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 9 травня, підписав декрет "Про захист суверенітету та конституційного ладу", йдеться у повідомленні на його офіційному сайті.

Цей документ передбачає, що у разі "загибелі глави держави внаслідок замаху, скоєння акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють згідно з рішеннями Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр", зазначається у повідомленні пресслужби Лукашенка.

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При цьому на території Білорусі негайно запроваджується надзвичайний або воєнний стан, а Рада безпеки визначає перелік заходів щодо забезпечення відповідного стану. Рішення Радбезу обов'язкові для всіх та підлягають безумовному виконанню. Рада безпеки за участі губернаторів повинна вирішити питання проведення виборів.

У повідомленні стверджується, що документ спрямований на захист незалежності та суверенітету країни. Він набуває чинності з моменту підписання.

"Замах" на Лукашенка

Про підготовку цього декрету Лукашенко заявив 24 квітня. Білоруський правитель зазначив, що у разі, якщо "президента застрілили - назавтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями" та виступатиме фактично "колективним президентом".

За кілька днів до цього чотирьом затриманим у справі про підготовку "замаху на життя" Лукашенка і "збройного заколоту" було висунуто обвинувачення в змові з метою захоплення влади. Згодом білоруський державний телеканал оприлюднив відеокадри, на яких троє обвинувачених нібито визнають свою вину.

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Про запобігання "військовому перевороту" в Білорусі 17 квітня заявила ФСБ Росії. Російське силове відомство стверджувало, що філолог і політолог Олександр Федута та адвокат Юрій Зянковіч, затримані в Москві 13 і 14 квітня, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка. Сам білоруський правитель стверджував, що замах готували і на його дітей. Військовий переворот нібито мали здійснити 9 травня.

Білоруська опозиція заявила, що інформація про спробу держперевороту і замаху на Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року, на яких переможцем оголосили Лукашенка, у країні спалахнули масштабні протести проти їхніх результатів та фальсифікаців. Більшість країн Заходу, у тому числі Німеччина, не визнає Лукашенка легітимним президентом.