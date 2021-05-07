Лукашенко підписав декрет щодо переходу влади у разі його загибелі
Згідно з декретом, підписаним Олександром Лукашенком, у разі загибелі правителя Білорусі влада переходить до Ради безпеки, а на території країни негайно запроваджується надзвичайний або воєнний стан.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 9 травня, підписав декрет "Про захист суверенітету та конституційного ладу", йдеться у повідомленні на його офіційному сайті.
Цей документ передбачає, що у разі "загибелі глави держави внаслідок замаху, скоєння акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють згідно з рішеннями Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр", зазначається у повідомленні пресслужби Лукашенка.
При цьому на території Білорусі негайно запроваджується надзвичайний або воєнний стан, а Рада безпеки визначає перелік заходів щодо забезпечення відповідного стану. Рішення Радбезу обов'язкові для всіх та підлягають безумовному виконанню. Рада безпеки за участі губернаторів повинна вирішити питання проведення виборів.
У повідомленні стверджується, що документ спрямований на захист незалежності та суверенітету країни. Він набуває чинності з моменту підписання.
"Замах" на Лукашенка
Про підготовку цього декрету Лукашенко заявив 24 квітня. Білоруський правитель зазначив, що у разі, якщо "президента застрілили - назавтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями" та виступатиме фактично "колективним президентом".
За кілька днів до цього чотирьом затриманим у справі про підготовку "замаху на життя" Лукашенка і "збройного заколоту" було висунуто обвинувачення в змові з метою захоплення влади. Згодом білоруський державний телеканал оприлюднив відеокадри, на яких троє обвинувачених нібито визнають свою вину.
Про запобігання "військовому перевороту" в Білорусі 17 квітня заявила ФСБ Росії. Російське силове відомство стверджувало, що філолог і політолог Олександр Федута та адвокат Юрій Зянковіч, затримані в Москві 13 і 14 квітня, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка. Сам білоруський правитель стверджував, що замах готували і на його дітей. Військовий переворот нібито мали здійснити 9 травня.
Білоруська опозиція заявила, що інформація про спробу держперевороту і замаху на Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.
Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року, на яких переможцем оголосили Лукашенка, у країні спалахнули масштабні протести проти їхніх результатів та фальсифікаців. Більшість країн Заходу, у тому числі Німеччина, не визнає Лукашенка легітимним президентом.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.