 Лукашенка не зрадять? Чи готові чиновники Білорусі виступити проти нього | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Лукашенка не зрадять? Чи готові чиновники Білорусі виступити проти нього

1700 білоруських посадовців хочуть, щоб Лукашенко пішов. Вони підписали відкритого листа з відповідною вимогою. DW - про те, які настрої панують серед держслужбовців у Білорусі.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Майже 1700 білоруських чиновників підписали відкритий лист з вимогою припинити насильство, звільнити політичних в'язнів, притягнути до відповідальності керівників силових структур і ЦВК, а також провести нові вибори президента. Більшість тих, хто підписався (близько 1300 осіб) - чинні співробітники виконкомів різних рівнів, міністерств, у тому числі мінфіну, МВС, МЗС, а також Нацбанку, Державного митного і Слідчого комітетів та інших. За оцінками підписантів, від 60 до 80 відсотків їхніх колективів не згодні з тим, що відбувається в країні й чекають змін. Чи так це насправді, і чи справді готові чиновники виступити проти Олександра Лукашенка?

Ініціаторами проєкту "Діалог з народом", у межах якого з'явився відкритий лист, виступили Народне антикризове управління (НАУ) і співтовариство "Чесні люди". Вони вважають, що багато посадовців не наважилися поставити свої підписи через тиск керівництва, силовиків і державної пропаганди. Також організатори "Діалогу з народом" запропонували новий формат взаємодії співробітників системи держуправління - через спілкування в анонімних галузевих чатах проєкту.

Керівник НАУ Павло Латушко в інтерв'ю tut.by заявив, що у Лукашенка немає опори в держапараті. Також, за його словами, зараз у Білорусі відбувається пасивний відтік чиновників - по завершенні контрактів: "І це теж зачистка держчиновників, тим більше ті, хто поруч з ними працює, бачать і розуміють, що відбувається, розуміють, що вони також під загрозою". Крім того, приблизно чверть держслужбовців найближчим часом буде звільнено не тільки через свою громадянську позицію, але через економічну неспроможність держави, нездатність фінансувати як держчиновників, так і держустанови, вважає Латушко.

Читайте також: Лукашенко створює образ зовнішнього ворога: поляки в Білорусі - в заручниках?

"Чиновники саботуватимуть виконання наказів"

"Про кількість нелояльних до влади чиновників складно судити, але, думаю, вона не сильно відрізняється від того, що ми спостерігаємо серед населення в цілому - більшість не підтримують існуючу систему. З одного боку, 1700 тих, хто підписався під відкритим листом - це невеликий відсоток від загальної кількості посадовців (у Білорусі близько 200 тисяч держслужбовців). Це показує, що навіть на умовах анонімності люди не готові поставити свій підпис під вимогою до влади. З іншого - близько півтори тисячі осіб в апараті білоруської держави передали свої дані й готові взаємодіяти з НАУ" , - коментує аналітик білоруського Центру європейської трансформації, член Координаційної ради опозиції Андрій Єгоров.

Андрій Єгоров

Андрій Єгоров

Водночас, зазначає Єгоров, чиновники не бачать конкретних дій, які вони можуть зробити з приєднання до спільного демократичного руху: "Поки держслужбовець не зрозуміє, куди йому нести заяву і де вставати на забезпечення, ні на чию сторону він не переходитиме. Найімовірніше, що може зробити чиновник у якійсь критичній ситуації, - це саботувати виконання наказів, що їх спускають по вертикалі".

За словами керівника Білоруської аналітичної майстерні (BAW) у Варшаві Андрія Вардомацького, судити про настрої номенклатури досить складно, позаяк у Білорусі не проводяться соціологічні дослідження чиновництва. "Водночас це саме по собі є важливим соціальним фактором, що свідчить про турбулентність у системі. Якщо система закривається, значить є причини, через які вона не може бути прозорою, за якими такі дані не можна пред'явити", - каже експерт і додає, що в 1990-ті роки, дослідження еліт у Білорусі проводилися регулярно.

Читайте також: "Чорний четвер": чим небезпечні для Лукашенка білоруські студенти

Лукашенко посилює контроль над чиновниками

Те, що в державній вертикалі влади немає єдності, визнавав і сам Лукашенко. На нараді з питання перерозподілу владних повноважень він заявив, що "частина чиновників з-під плінтуса спостерігала, чи відновляться 25 березня вуличні протести", і що про таких людей йому все відомо. Про це може свідчити й те, що останнім часом Лукашенко посилив контроль за чиновниками.

Андрій Вардомацький

Андрій Вардомацький

"Зміцнюється вертикальний контроль над чиновницьким апаратом, силовиків відправляють курирувати цивільні відомства, призначають помічниками президента по кількох областях", - говорить Андрій Єгоров. (У кінці жовтня держсекретаря Ради безпеки Валерія Вакульчика Лукашенко призначив своїм помічником - інспектором з Брестської області, ексміністр внутрішніх справ Юрій Караєв став помічником по Гродненській області, а його заступник Олександр Барсуков - курирує Мінськ. - Ред.)

Професор Вардомацький вважає, що сьогодні білоруські чиновники опинилися в складній ситуації: з одного боку, вони повинні взаємодіяти з народом, який вимагає від них прозорості та підзвітності, і відчувають негатив з боку населення. А з іншого - зазнають тиску з боку верхніх ешелонів влади. "Чиновництво перебуває в ситуації двох видів страху: перед справжнім і перед майбутнім. Якщо пересилює страх у формі відповідальності перед майбутнім, то людина випадає з системи", - каже Андрій Вардомацький.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


Також за темою

Belarus Polnische Botschaft in Brest

Лукашенко створює образ зовнішнього ворога: поляки в Білорусі - в заручниках? 22.04.2021

Поляки в Білорусі зазнають тиску з боку влади: арештовані члени Союзу поляків, прокуратура зайнялася діяльністю польських шкіл і курсів. Чому це відбувається?

Belarus Igor Borisov

У Мінську затриманий лідер білоруських соціал-демократів Ігор Борисов 21.03.2021

Голову білоруської соціал-демократичної партії Ігоря Борисова доставили в ізолятор. Політика закликала звільнити глава МЗС Швеції, нагадавши про права людини.

Estland Tallinn | Belarussische Oppositionsführerin | Tichanowskaja

У Білорусі проти Тихановської порушили кримінальну справу через "тероризм" 29.03.2021

Одну з лідерок опозиції Білорусі Світлану Тихановську нинішня білоруська влада звинуватила в причетності до підготовки теракту. В пресслужбі Тихановської обвинувачення проти неї називають сміховинними.

Реклама

Докладно

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Чому Зеленський і Путін ніколи не зустрінуться на Донбасі

Мета військово-політичних маневрів РФ - змусити Україну домовлятися з лідерами "ЛНР" і "ДНР", впевнений Сергій Руденко.  

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Після Concorde: спроби створити надзвуковий авіалайнер

Розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у цих проєктів?  