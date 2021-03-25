 Чи стане День волі у Білорусі каталізатором нових протестів? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.03.2021

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Європа

Чи стане День волі у Білорусі каталізатором нових протестів?

Білоруська влада не дозволила легальне святкування річниці проголошення БНР, але опозиція сподівається, що 25 березня у країні почнеться "протестна весна". DW - про те, чого чекати від Дня волі.

25 березня 2018 року, святкування в Мінську 100-річчя від дня проголошення БНР

Святкування в Мінську 100-річчя з дня проголошення БНР 25 березня 2018 року

День волі, який у Білорусі відзначають 25 березня, завжди був знаковою датою для багатьох білорусів. Після здобуття країною незалежності білоруська опозиція проводила мітинги і демонстрації, святкуючи день, коли у 1918 році була проголошена незалежність Білоруської народної республіки (БНР).

Цього року День волі має особливе значення: вже понад сім місяців у країні не припиняється політична криза, яка почалася після президентських виборів у серпні 2020 року. І опозиція сподівається, що саме 25 березня білоруси відновлять масові вуличні акції протесту, які практично повністю припинилися з настанням зими.

Значення Дня волі

Пори недовге існування БНР як незалежної держави, її значення для новітньої білоруської історії є величезним, вважають співрозмовники DW. "Якби не Білоруська народна республіка, більшовики не створили би БССР і в підсумку Білорусь не стала би незалежною в 1991 році", - впевнена глава Ради БНР Івонка Сурвілла. Рада - уряд незалежної БНР - перебуває у вигнанні з 1919 року. Сьогодні до її складу входять 80 представників білоруської еміграції з різних країн. Сурвілла живе в Канаді й очолює Раду майже чверть століття - з 1997 року.

"Акт 25 березня 1918 року - це результат столітньої боротьби за незалежність. З цього дня Білорусь стала чинником європейської політики, окремою і - принаймні формально - незалежною одиницею на політичній карті Європи, а не набором провінцій або воєводств у складі інших держав", - каже Івонка Сурвілла.

А історик і публіцист Ігор Мельников впевнений, що демократична опозиція у 1990-і роки цілком закономірно звернула свою увагу на дату 25 березня 1918 року. У той час у незалежній білоруської інтелігенції був запит на "нерадянську історію" - у якості альтернативи дискурсу, культивованому в період СРСР.

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"Радянської історії було дуже багато, вона асоціювалася насамперед або з подіями Другої світової війни або з міжвоєнним періодом, з репресіями, коли все національне знищувалося", - вважає Мельников. А історія Полоцького князівства, Великого князівства Литовського була далекою і незрозумілою, та й у ті роки про це в цілому було відомо небагато.

Влада відмовила в легальному святкуванні Дня волі

Нинішні білоруська влада вважає День волі опозиційним святом. Представники демократичної громадськості, як правило, не можуть отримати дозволу на проведення заходів, приурочених до пам'ятної події 1918 року, а мітинги закінчуються розгонами і масовими затриманнями. Цього року святкування Дня волі у Білорусі опозиціонери також спробували узгодити з владою. 9 березня білоруська опозиція - рух "За свободу", громадська організація БНФ "Адраджэнне" ("Відродження") і Білоруська соціал-демократична партія - подали до міськвиконкому Мінська заявку на проведення ходи, мітингу та концерту.

На такий крок опозиція пішла для того, щоб уникнути затримань і побиття, які супроводжують практично кожен вихід протестувальників на вулиці. "Ми хотіли дати білоруському суспільству змогу легально зібратися. Це могло додатково мобілізувати величезну кількість людей", - розповів DW голова руху "За свободу" Юрій Губаревич.

Для дозволу на проведення масового заходу в Білорусі заявники повинні отримати згоду від низки держорганів, серед яких "швидка допомога", міліція і комунальні служби. Зі "швидкою" опозиціонери договір уклали, а ось МВС 22 березня надіслало негативну відповідь, пославшись на коронавірус і заклики екстремістського характеру в Telegram-каналах. У результаті 23 березня заявники отримали остаточну відмову від столичної влади. "Якби заявка була задоволена, я впевнений, що вийшли б тисячі людей", - впевнений Губаревич.

Міліція готується до розгону протестів?

Утім, за його словами, ще до отримання офіційної відмови опозиціонери усвідомлювали, що ймовірність позитивного рішення близька до нуля. Глава руху "За свободу" нагадав, що в день подачі заявки голова білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що 25-27 березня у країні очікуються провокації. За висловом Тертеля, вони готуються за кордоном, а крайніми стануть білоруські опозиціонери, що перебувають у країні.

Крім того, влада не раз виступала з попередженням про "гарячу весну" і "ляльководів, які готують повалення конституційного ладу". А об'єднання колишніх співробітників правоохоронних органів BYPOL повідомляло, що силовики тренуються розганяти протести і навіть планують залучити до цього військових.

Оскільки дозволеного заходу на День волі не буде, мінська міліція закликала білорусів утриматися від участі в несанкціонованих акціях 25 березня. "Основна мета провокаторів - дестабілізація обстановки в місті, ініціювання зіткнень учасників акцій зі співробітниками міліції", - зазначив начальник ГУВС міськвиконкому Мінська Михайло Гриб, попередивши, що буде вжито всіх необхідних заходів для підтримки порядку.

Чи будуть опозиціонери кликати білорусів на вулиці?

Утім, чи буде насправді масова акція протесту в День волі в Білорусі, поки незрозуміло. Хоча інформація про неї з'явилася в Telegram-каналах, єдиний політик, який закликав білорусів виходити на вулиці, - глава Народного антикризового управління (НАУ) і член президії Координаційної ради Павло Латушко. Він запропонував 25 березня вийти на центральні вулиці міст по всій країні.

У коментарі DW Латушко уточнив, що його план складається із двох пунктів - прикрашання дворів до свята, а також прогулянки: "Поки це не марш і не мітинг, це святкова прогулянка тротуарами, не проїжджою частиною, щоб знову повернути білорусам упевненість і відкрити протестну весну". На думку глави НАУ, попри репресії, білоруси готові повернутися на вулиці і продовжити боротьбу за свої права.

Офіс екскандидатки в президенти Світлани Тихановської, яка у своєму недавньому зверненні, присвяченому початку переговорів влади і опозиції, говорила про швидке повернення на вулиці, до акцій не закликав (зазвичай така інформація розміщується у великих білоруських Telegram-каналах. - Ред.) "Ми традиційно підтримуємо акції, але у нас немає морального права закликати людей вийти на вулиці, коли є такий великий ризик, адже влада теж готується до Дня волі", - пояснив DW радник Тихановської Франак Вечорко.

Але, за його словами, ініціативи, чати і громадські організації готують різні заходи, хоча єдиного маршу через відсутність дозволу влади не буде. "Ідуть дискусії серед ініціатив всередині Білорусі, яким повинен бути формат. Що б вони не вирішили, ми підтримуватимемо білорусів", - вказав Вечорко.

Разом з репресіями зростає ціна протесту для білорусів

Традиційно 25 березня було днем, до якого готуються і силовики, і опозиція, однак мобілізуючим фактором нинішній День волі став би в тому випадку, якби опозиції вдалося отримати дозвіл на легальну акцію, вважає мінський політолог Юрій Чаусов. "Гарячої весни" поки не спостерігається", - констатує Чаусов.

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Відповідаючи на питання про готовність білорусів протестувати, він підкреслив, що ненависть людей до нинішнього політичного режиму, без сумніву, зростає. "Репресії, тортури і величезні терміни покарання підігрівають ненависть. Але, з іншого боку, зростає ціна протесту, адже міліція зацікавлена ​​в тому, щоб залишити на порядку денному незаконні і немирні формати", - додав політолог.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

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    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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