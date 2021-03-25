Чи стане День волі у Білорусі каталізатором нових протестів?

Білоруська влада не дозволила легальне святкування річниці проголошення БНР, але опозиція сподівається, що 25 березня у країні почнеться "протестна весна". DW - про те, чого чекати від Дня волі.
День волі, який у Білорусі відзначають 25 березня, завжди був знаковою датою для багатьох білорусів. Після здобуття країною незалежності білоруська опозиція проводила мітинги і демонстрації, святкуючи день, коли у 1918 році була проголошена незалежність Білоруської народної республіки (БНР).
Цього року День волі має особливе значення: вже понад сім місяців у країні не припиняється політична криза, яка почалася після президентських виборів у серпні 2020 року. І опозиція сподівається, що саме 25 березня білоруси відновлять масові вуличні акції протесту, які практично повністю припинилися з настанням зими.
Пори недовге існування БНР як незалежної держави, її значення для новітньої білоруської історії є величезним, вважають співрозмовники DW. "Якби не Білоруська народна республіка, більшовики не створили би БССР і в підсумку Білорусь не стала би незалежною в 1991 році", - впевнена глава Ради БНР Івонка Сурвілла. Рада - уряд незалежної БНР - перебуває у вигнанні з 1919 року. Сьогодні до її складу входять 80 представників білоруської еміграції з різних країн. Сурвілла живе в Канаді й очолює Раду майже чверть століття - з 1997 року.
"Акт 25 березня 1918 року - це результат столітньої боротьби за незалежність. З цього дня Білорусь стала чинником європейської політики, окремою і - принаймні формально - незалежною одиницею на політичній карті Європи, а не набором провінцій або воєводств у складі інших держав", - каже Івонка Сурвілла.
А історик і публіцист Ігор Мельников впевнений, що демократична опозиція у 1990-і роки цілком закономірно звернула свою увагу на дату 25 березня 1918 року. У той час у незалежній білоруської інтелігенції був запит на "нерадянську історію" - у якості альтернативи дискурсу, культивованому в період СРСР.
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"Радянської історії було дуже багато, вона асоціювалася насамперед або з подіями Другої світової війни або з міжвоєнним періодом, з репресіями, коли все національне знищувалося", - вважає Мельников. А історія Полоцького князівства, Великого князівства Литовського була далекою і незрозумілою, та й у ті роки про це в цілому було відомо небагато.
Нинішні білоруська влада вважає День волі опозиційним святом. Представники демократичної громадськості, як правило, не можуть отримати дозволу на проведення заходів, приурочених до пам'ятної події 1918 року, а мітинги закінчуються розгонами і масовими затриманнями. Цього року святкування Дня волі у Білорусі опозиціонери також спробували узгодити з владою. 9 березня білоруська опозиція - рух "За свободу", громадська організація БНФ "Адраджэнне" ("Відродження") і Білоруська соціал-демократична партія - подали до міськвиконкому Мінська заявку на проведення ходи, мітингу та концерту.
На такий крок опозиція пішла для того, щоб уникнути затримань і побиття, які супроводжують практично кожен вихід протестувальників на вулиці. "Ми хотіли дати білоруському суспільству змогу легально зібратися. Це могло додатково мобілізувати величезну кількість людей", - розповів DW голова руху "За свободу" Юрій Губаревич.
Для дозволу на проведення масового заходу в Білорусі заявники повинні отримати згоду від низки держорганів, серед яких "швидка допомога", міліція і комунальні служби. Зі "швидкою" опозиціонери договір уклали, а ось МВС 22 березня надіслало негативну відповідь, пославшись на коронавірус і заклики екстремістського характеру в Telegram-каналах. У результаті 23 березня заявники отримали остаточну відмову від столичної влади. "Якби заявка була задоволена, я впевнений, що вийшли б тисячі людей", - впевнений Губаревич.
Утім, за його словами, ще до отримання офіційної відмови опозиціонери усвідомлювали, що ймовірність позитивного рішення близька до нуля. Глава руху "За свободу" нагадав, що в день подачі заявки голова білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що 25-27 березня у країні очікуються провокації. За висловом Тертеля, вони готуються за кордоном, а крайніми стануть білоруські опозиціонери, що перебувають у країні.
Крім того, влада не раз виступала з попередженням про "гарячу весну" і "ляльководів, які готують повалення конституційного ладу". А об'єднання колишніх співробітників правоохоронних органів BYPOL повідомляло, що силовики тренуються розганяти протести і навіть планують залучити до цього військових.
Оскільки дозволеного заходу на День волі не буде, мінська міліція закликала білорусів утриматися від участі в несанкціонованих акціях 25 березня. "Основна мета провокаторів - дестабілізація обстановки в місті, ініціювання зіткнень учасників акцій зі співробітниками міліції", - зазначив начальник ГУВС міськвиконкому Мінська Михайло Гриб, попередивши, що буде вжито всіх необхідних заходів для підтримки порядку.
Утім, чи буде насправді масова акція протесту в День волі в Білорусі, поки незрозуміло. Хоча інформація про неї з'явилася в Telegram-каналах, єдиний політик, який закликав білорусів виходити на вулиці, - глава Народного антикризового управління (НАУ) і член президії Координаційної ради Павло Латушко. Він запропонував 25 березня вийти на центральні вулиці міст по всій країні.
У коментарі DW Латушко уточнив, що його план складається із двох пунктів - прикрашання дворів до свята, а також прогулянки: "Поки це не марш і не мітинг, це святкова прогулянка тротуарами, не проїжджою частиною, щоб знову повернути білорусам упевненість і відкрити протестну весну". На думку глави НАУ, попри репресії, білоруси готові повернутися на вулиці і продовжити боротьбу за свої права.
Офіс екскандидатки в президенти Світлани Тихановської, яка у своєму недавньому зверненні, присвяченому початку переговорів влади і опозиції, говорила про швидке повернення на вулиці, до акцій не закликав (зазвичай така інформація розміщується у великих білоруських Telegram-каналах. - Ред.) "Ми традиційно підтримуємо акції, але у нас немає морального права закликати людей вийти на вулиці, коли є такий великий ризик, адже влада теж готується до Дня волі", - пояснив DW радник Тихановської Франак Вечорко.
Але, за його словами, ініціативи, чати і громадські організації готують різні заходи, хоча єдиного маршу через відсутність дозволу влади не буде. "Ідуть дискусії серед ініціатив всередині Білорусі, яким повинен бути формат. Що б вони не вирішили, ми підтримуватимемо білорусів", - вказав Вечорко.
Традиційно 25 березня було днем, до якого готуються і силовики, і опозиція, однак мобілізуючим фактором нинішній День волі став би в тому випадку, якби опозиції вдалося отримати дозвіл на легальну акцію, вважає мінський політолог Юрій Чаусов. "Гарячої весни" поки не спостерігається", - констатує Чаусов.
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Відповідаючи на питання про готовність білорусів протестувати, він підкреслив, що ненависть людей до нинішнього політичного режиму, без сумніву, зростає. "Репресії, тортури і величезні терміни покарання підігрівають ненависть. Але, з іншого боку, зростає ціна протесту, адже міліція зацікавлена в тому, щоб залишити на порядку денному незаконні і немирні формати", - додав політолог.