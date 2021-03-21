 Лукашенко створює образ зовнішнього ворога: поляки в Білорусі - в заручниках? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Лукашенко створює образ зовнішнього ворога: поляки в Білорусі - в заручниках?

Поляки в Білорусі зазнають тиску з боку влади: арештовані члени Союзу поляків, прокуратура зайнялася діяльністю польських шкіл і курсів. Чому це відбувається?

Генеральне консульство Польщі у Бресті

Генеральне консульство Польщі у Бресті

П'ятеро представників незареєстрованого Союзу поляків Білорусі (СПБ) - його голова Анжеліка Борис і члени об'єднання Андрій Почобут, Марія Тишковська, Ірена Бернацька і Анна Панішева - перебувають в ув'язненні. Їх звинувачують в розпалюванні "національної та релігійної ворожнечі", а також в "реабілітації нацизму". За це затриманим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Водночас школи і курси, де вивчають польську мову, стали отримувати листи з прокуратури з проханням надати особисті дані викладачів і слухачів. Чи намагається білоруська влада таким чином чинити тиск на польську нацменшину, і з чим це пов'язано?

Польща в образі зовнішнього ворога для Лукашенка

У заяві генпрокуратури Білорусі відзначається, що Анжеліка Борис і зазначені громадяни (не уточнюється, хто саме. - Ред.) з 2018 року провели "низку незаконних масових заходів із вшанування учасників антирадянських бандформувань, що діяли під час і після Великої Вітчизняної війни, які здійснювали грабежі, вбивства мирного населення Білорусі, знищення майна".

Анна Панішева

Одна із затриманих - Анна Панішева, директорка "Польської школи" в Бресті

У свою чергу білоруські правозахисники вважають справу проти представників СПБ політично мотивованою, а її фігурантів - політв'язнями. "Слід зазначити, що дані дії влади відбуваються на тлі антипольської пропаганди на державному ТБ, в якій Польща представляється країною-агресором, яка нібито має, зокрема, і територіальні претензії до Республіки Білорусь", - підкреслюється в заяві правозахисного центру "Весна".

Про це ж до свого затримання в одному з інтерв'ю говорила і Анжеліка Борис. Вона зазначала, що Лукашенко застосовує репресії, щоб створити образ зовнішнього ворога. Для цього він використовує поляків в Білорусі.

Читайте також: ПАРЄ: Влада Білорусі повинна припинити тортури і переслідування критиків Лукашенка

За що в Білорусі затримують членів Союзу поляків

Одна із затриманих членів СПБ - директорка громадської школи при Союзі поляків у Волковиську Марія Тишковcька. Їй, як і чотирьом іншим, висунуто звинувачення за ч. 3 ст.130 КК РБ (розпалювання "національної та релігійної ворожнечі", а також в "реабілітації нацизму").

За словами дочки Марії Тишковської - Вікторії, 25 березня вдома у Тишковської був обшук, забрали комп'ютери, художню літературу, газети і журнали польською мовою. "Коментувати це складно, тому що ми досі не розуміємо, чому затримали маму, у Волковиську не відбувалося нічого, що могло б викликати такі наслідки. Можливо, це була реакція на захід у Бресті - вирішили покарати всіх. Наскільки я знаю, у мами ніколи не було проблем з законом, тим більше, жодних "діб" і судів, думаю, вона ніколи в житті навіть в міліції не була", - говорить Вікторія.

28 лютого в "Польській школі" в Бресті пройшов неофіційний пам'ятний захід, організований Форумом польських локальних ініціатив, присвячений "знедоленим солдатам". Так в Польщі називають учасників післявоєнного антикомуністичного підпілля, які боролися за незалежність країни. Уже десять років, починаючи з 2011 року, в Польщі 1 березня відзначається Національний день пам'яті "знедолених солдат". Захід в Бресті відвідав польський консул Єжи Тимофеюк.

Польська школа в Бресті

"Польська школа" в Бресті одна з перших зазнала тиску влади

Через це 9 березня МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського і вручив йому ноту протесту. У білоруському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, беручи участь у заході, польський представник "порушив норми міжнародного права".

Єжи Тимофеюку було запропоновано покинути територію Білорусі. За цим пішла висилка дипломатів з обох сторін. Прокуратура Бреста порушила кримінальну справу за фактом героїзації воєнних злочинців, а згодом кримінальну справу стосовно представників Союзу поляків порушила генпрокуратура Білорусі. 19 квітня Економічний суд Брестської області ухвалив рішення про ліквідацію ВАТ "Польська школа" в Бресті. Справа розглядалася за заявою прокурора міста Бреста, поданою "з метою захисту державних і громадських інтересів". Директорка "Польської школи" Анна Панішева перебуває в ув'язненні з 13 березня.

Читайте також: "Родич, який став ворогом". Чому сваряться Україна і Білорусь?

Білоруська влада посилила контроль за вивченням польської

Тиск з боку білоруської влади відчувають не тільки в СПБ, але також на курсах і в школах, де вивчають польську мову. "Можна очікувати, що більшість місць, де вивчається польська мова, буде піддана додатковому контролю, і, можливо, припинить існування", - вважає журналіст Анджей Пісальнік, який є членом СПБ. Він упевнений, що перевірки посиляться, не виключено, що влада розробить якісь нові нормативні документи, можливо, запровадить ліцензування на таку освітню діяльність.

З думкою Пісальніка згодна і Ольга Будай, директорка Сморгонського центру мовних курсів "Академія.by". "Гадаю, була рознарядка по країні перевірити всі навчальні центри, школи, курси іноземних мов, де присутня польська", - припускає вона. Центр відвідує близько 100 осіб, 30-35 з них вивчають тут польську мову. Єдине, що пов'язує цю освітню установу з СПБ, це те, що місцеві представники об'єднання свого часу передавали центру навчальні брошури з польської мови і різдвяні подарунки дітям, які тут займаються.

Нещодавно цей освітній заклад отримав листа з місцевої прокуратури з проханням надати дані про викладачів, особисті дані студентів, в тому числі неповнолітніх, а також відомості про порядок оплати курсів та освітніх програм. "Для того, щоб запитувати настільки приватну інформацію, має бути підстава для прокурорської перевірки. Ми нічого не порушували, працювали відповідно до законодавства, тому не стали надавати такі відомості", - говорить Будай.

До речі, сам Анджей Пісальнік теж був затриманий разом з дружиною 14 квітня. Після допиту подружжя відпустили. Гродненська прокуратура повідомила, що Пісальнік отримав офіційне попередження за висловлювання в ефірі польських радіостанцій, які, на думку білоруських представників правоохоронних органів, суперечать вимогам законодавства "Про національні меншини і про протидію екстремізму".

Затримання Пісальніка засудив голова делегації Європарламенту у відносинах з Білоруссю Роберт Бедронь. У його заяві йдеться, що Пісальнік і його дружина були запрошені дати свідчення перед зустріччю з делегацією зі зв'язків з Білоруссю. Євродепутат називає це обурливою спробою перешкодити розповісти "представникам інститутів ЄС про масштаби репресій проти польської меншини в Білорусі".

Читайте також: Втеча від репресій Лукашенка: білоруські студенти обирають Україну

Польський уряд не дозволить брати поляків "в заручники"

Те, що відбувається в Білорусі, не залишається без уваги політиків у Варшаві. Як жест солідарності з поляками в Білорусі на фасаді президентського палацу у Варшаві з'явилася світлова інсталяція, на якій - портрети заарештованих в Білорусі Анжеліки Борис і Андрія Почобута. Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що поляки не залишать їх у біді. А прем'єр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що польський уряд не дозволить брати поляків "в заручники".

На запит DW у міністерстві закордонних справ Польщі відповіли, що білоруські чиновники шляхом застосування репресій проти членів польської національної меншини в Білорусі порушили двосторонні зобов'язання і міжнародні стандарти: "Польський консул в Білорусі перебуває в постійному контакті зі сім'ями ув'язнених. Поляки спостерігають за діями білоруських місцевих служб. З самого початку Польща вжила всіх можливих заходів, щоб не допустити порушення прав польської меншини і захистити тих її представників, які стали жертвами свавілля білоруської влади".

Крім того, Польща веде консультації про ситуацію в Білорусі на міжнародному рівні. Європейська Комісія закликала Білорусь звільнити затриманих поляків. У МЗС Польщі було викликано представника дипмісії Білорусі, розглядається питання про можливі санкції.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


Також за темою

Belarus Igor Borisov

У Мінську затриманий лідер білоруських соціал-демократів Ігор Борисов 21.03.2021

Голову білоруської соціал-демократичної партії Ігоря Борисова доставили в ізолятор. Політика закликала звільнити глава МЗС Швеції, нагадавши про права людини.

Ukraine Lukaschenko-Selenskyi Treffen in Schitomir

"Родич, який став ворогом". Чому сваряться Україна і Білорусь? 27.03.2021

Відносини Мінська і Києва погіршуються, визнають аналітики, вказуючи на останній приклад: за тиждень Білорусь і Україна повідомили про двох виявлених шпигунів. У чому причина і чого очікувати далі?

Belarus, Belarusian Students' Association

"Чорний четвер": чим небезпечні для Лукашенка білоруські студенти 17.02.2021

Під час протестів у Білорусі жертвами репресій стали сотні студентів. Шестеро з них - активісти Асоціації білоруських студентів - вже три місяці перебувають під вартою. Яку небезпеку бачить у них влада?

Реклама

Докладно

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки аналітиків

Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Висновки аналітиків - в огляді DW.  

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Після Concorde: спроби створити надзвуковий авіалайнер

Розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у цих проєктів?  