ПАРЄ: Влада Білорусі повинна припинити тортури і переслідування критиків Лукашенка

Влада Білорусі повинна негайно припинити тортури і переслідування критиків режиму Олександра Лукашенка, покарати всіх винних у цих злочинах і провести кардинальну реформу виборчого законодавства у відповідності до демократичних стандартів.

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Такі заклики містяться в двох резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), присвячених останнім подіям в Білорусі та ухвалених у середу, 21 квітня, в Страсбурзі під час ранкового пленарного засідання.

У резолюції, присвяченій порушенням прав людини в Білорусі, ПАРЄ рекомендує Комітету міністрів Ради Європи під час спілкування з представниками білоруської влади "вимагати від них негайного звільнення політв'язнів і припинення репресій поставивши в залежність все технічне співробітництво і будь-яке просування Білорусі до членства в Ради Європи від виконання цих вимог".

Документ також закликає країни-члени РЄ запроваджувати санкції проти тих, хто безпосередньо причетний до тортур і переслідувань учасників протестів, щоб винні в "кричущих порушеннях прав людини" не змогли уникнути покарання. ПАРЄ також просить уряди європейських країн надавати політичний притулок людям, які зазнали репресій і всіма можливими способами підтримувати громадянське суспільство в Білорусі.

Друга резолюція ПАРЄ присвячена необхідності терміново реформувати виборчу систему Білорусі, оскільки "вибори в країні ніколи не відповідали міжнародним стандартам свободи і чесності". А після президентських виборів у серпні 2020 року "країна занурилася в глибоку кризу, що характеризується безпрецедентною хвилею насильства проти політичних опонентів, правозахисників, працівників медіа та громадян Білорусі".

У цій резолюції ПАРЄ закликає білоруську владу змінити принципи формування Центральної виборчої комісії (ЦВК), створити доступний і такий, що перевіряється, національний список виборців, змінити умови дострокового голосування, а також дати можливість іноземним спостерігачам "виконувати свою роботу ефективно і безперешкодно".

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Напередодні Палата представників США ухвалила резолюцію "На підтримку народу Білорусі і його демократичних устремлінь і проти фальсифікацій на виборах і наступних жорстоких репресій проти мирних протестувальників з боку нелегітимного режиму Лукашенка". Її вніс на розгляд 15 лютого конгресмен-демократ Білл Кітінг.

У цій резолюції вибори 9 серпня 2020 року визнаються невільними і несправедливими. Конгресмени відзначають, що задокументовані сотні повідомлень про катування, сексуальне насильство і жорстоке поводження із затриманими та заарештованими за участь у мирних протестах, а "тисячі білорусів втекли у сусідні країни в пошуках політичного притулку". Окремо в резолюції звернули увагу на переслідування незалежних журналістів.

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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

