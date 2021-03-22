 Акредитованого журналіста DW затримали в Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

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Новини

Акредитованого журналіста DW затримали в Мінську

DW направила владі Білорусі ноту протесту проти затримання кореспондента медіакомпанії. Журналіст був відпущений з поліцейського відділку за сприяння посла ФРН в Білорусі.

Затримання учасників мирної акції протесту, 27 березня

Затримання учасників мирної акції протесту, 27 березня

Кореспондент DW в Мінську Ніколас Конноллі (Nicholas Connolly), що освітлював акцію протесту на площі Бангалор в суботу, 27 березня, був затриманий, незважаючи на пред'явлені їм документи: паспорт громадянина Німеччини і офіційну акредитацію журналіста в МЗС Білорусі. Конноллі відпустили приблизно за п'ять годин після затримання, після того як в РУВС Жовтневе приїхав посол ФРН в Білорусі.

Кореспондента DW затримали приблизно о 14.40 за місцевим часом - до цього моменту він близько десяти хвилин знімав те, що відбувається на площі Бангалор. На журналісті був синій жилет з написом "Преса", однак це не зупинило силовиків. Незважаючи на те, що він на першу вимогу пред'явив всі необхідні документи, Конноллі посадили в "бусик" і відправили до РУВС.

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Там з ним провів бесіду співробітник КДБ Білорусі, який займається ідеологічною роботою. Питання стосувалися біографії журналіста і того, де і як він вивчив російську мову. Крім кореспондента DW, в РУВС перебувала група молодих людей з саморобними біло-червоно-білими прапорами, також затриманих під час акції протесту.

Кореспондент DW в Білорусі Ніколас Коннолі

Кореспондент DW в Білорусі Ніколас Коннолі

Як повідомив Ніколас Конноллі колегам після виходу з РУВС, силовики змусили його розблокувати мобільний телефон і в присутності посла показати їм кілька з зроблених ним фото. У разі відмови йому загрожували арешт, конфіскація мобільних телефонів та іншого журналістського обладнання.

Затримання журналістів в Білорусі

Це вже друге затримання кореспондента DW в Мінську за останні три дні. 25 березня Ніколоса Конноллі затримали під час висвітлення ним стихійних мітингів в білоруській столиці, присвячених святкуванню Дня волі. Тоді його відпустили після перевірки документів, за півтори години після доставки в РУВС. За словами журналіста, в цей день у нього склалося відчуття, що силовики просто не могли повірити в справжність його акредитації в МЗС.

За спостереженнями Конноллі, затримання журналістів на масових акціях в Білорусі, що почастішали останнім часом, пов'язані з бажанням влади "вимотати" співробітників ЗМІ і не дати їм виконувати свою роботу. Кореспондент DW підкреслює, що за п'ять годин перебування в РУВС 27 березня, в тому числі при складанні протоколу, ніхто так і не зміг до ладу пояснити йому причину його затримання.

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"Білоруський режим намагається перетворити журналістику на злочин. При цьому співробітники білоруських ЗМІ ризикують набагато більше, ніж репортери міжнародних видань", - констатує він.

Реакція медіакомпанії DW на затримання її співробітника в Мінську

Медіакомпанія DW висловила білоруській владі, а також послу Білорусі у ФРН Денису Сидоренку протест з приводу затримання її кореспондента в Мінську і зажадала його негайного і безумовного звільнення. У відповідь Сидоренко без будь-яких пояснень повідомив, що співробітник посольства Німеччини в Мінську може забрати Конноллі з РУВС.

"Те, які методи використовуються в Білорусі, щоб не дати журналістам виконувати свою роботу, навіть за наявності акредитації, - це скандал. Однак ми не дамо залякати себе і продовжимо працювати з метою забезпечити населення Білорусі вільної інформацією", - прокоментував затримання Конноллі генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). При цьому він подякував послу Німеччини в Мінську за його підтримку.

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