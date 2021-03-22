У Білорусі в День волі затримано понад 80 осіб

У Білорусі на протестних заходах з нагоди Дня волі в четвер, 25 березня, затримано понад 80 осіб, повідомив правозахисний центр "Весна". "За даними на 20.30, "Вясні" відомі прізвища 35 затриманих сьогодні в Мінську. Відомо також про як мінімум 48 затриманих в 18 інших містах", - йдеться в повідомленні правозахисників.

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Крім того, "Вясна" повідомляє про обшуки і виклики на допит до Слідчого комітету в різних містах Білорусі. Влада Мінська заборонила демонстрацію і мітинг в День волі. Заявка на проведення 25 березня ходи і мітингу з нагоди Дня волі була подана до мінського міського виконкому від імені трьох юридичних осіб - громадської організації БНФ "Адраджэнне", Білоруської соціал-демократичної партії і руху "За свободу". Глава КДБ Білорусі Іван Тертель раніше стверджував, що силовикам "достовірно відомо, що в період 25-27 числа будуть зроблені спроби дестабілізації ситуації в країні".

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25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської народної республіки (БНР). Білоруська опозиція відзначає цю дату як День волі. У Мінську 25 березня традиційно проходять вуличні протестні акції. Утім, цього року ситуація особливо напружена з огляду на хвилю протестів, яка кілька місяців тривала в країні після виборів президента 9 серпня 2020 року. Протести супроводжувалися безпрецедентною жорстокістю силовиків щодо демонстрантів, масовими затриманнями та загибеллю учасників протестів.