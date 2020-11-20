Країни Балтії розширили санкції проти влади Білорусі

Країни Балтії розширили санкційний список проти посадових осіб Білорусі, яких звинувачують у порушеннях прав людини. До переліку додано 118 осіб, яким тепер заборонено в'їзд до Литви, Латвії та Естонії, повідомляє пресслужба литовського МЗС у четвер, 25 березня. Йдеться про співробітників білоруських структур внутрішніх справ і юстиції, а також регіональної влади.

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Ці особи "брали участь у насильницькому придушенні мирних протестів після невизнаних Європейським Союзом виборів президента 9 серпня 2020 року", - наголошується в повідомленні МЗС Латвії. Загалом, у зв'язку з протестами в Білорусі в'їзд до Латвії тепер заборонений 277 білоруським посадовим особа , а на в'їзд в Естонію і Литву - 274 особам з Білорусі.

"Білорусь бореться за свою незалежність. Це довгий, важкий шлях, але у мене немає сумнівів, що жителі Білорусі доб'ються своєї мети", - зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

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"Ми послідовно засуджуємо дії тих осіб, хто зловживає своїм посадовим становищем і владою і використовує їх проти своїх співвітчизників", - додала вона.

Протести в Білорусі та санкції ЄС

У Білорусі понад пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

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Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі країни Балтії запровадили 31 серпня, заборонивши в'їзд 30 громадянам Білорусі. Серед них опинилися Олександр Лукашенко і його старший син Віктор, співробітники адміністрації президента, ЦВК, міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, генпрокуратури, Слідчого комітету, КДБ Білорусі та інших відомств. Наприкінці листопада країни Балтії розширили штрафні заходи, додавши до списку санкцій 28 осіб.

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Євросоюз також запровадив санкції проти проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка і сім організацій, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

