Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Країни Балтії скоординовано розширили санкції щодо Мінська за фальсифікацію результатів виборів президента і придушення мирних протестів. Про це повідомляють міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії на своїх сайтах у п'ятницю, 20 листопада. Так, Вільнюс і Таллінн додали до санкційного списку 28 осіб. Їх звинувачують у причетності до насильства проти протестувальників у Білорусі, а також до загибелі Романа Бондаренка, написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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Своєю чергою, Рига включила в список персон нон грата 26 посадових осіб Білорусі, у тому числі міністра спорту Сергія Ковальчука, його заступника Михайла Портного і міністра інформації Ігоря Луцького, а також співробітників структур внутрішніх справ і судових установ, профспілок і державних ЗМІ. Ці люди "своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року, і підтримали подальше насильницьке придушення мирних протестів", - зазначає МЗС Латвії. Тепер до списку санкцій Риги входять 159 громадян Білорусі.

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МЗС Естонії пояснює в заяві, що його санкційний список тепер складається з 156 білоруських чиновників. Глава відомства Урмас Рейнсалу зазначив, що напередодні на зустрічі з колегами з країн Євросоюзу закликав "накласти додаткові санкції на білоруських чиновників і включити в санкційний список ЄС компанії, які підтримують режим Лукашенка".

Протести в Білорусі

У Білорусі вже кілька місяців не вщухають масові протести, що почалися після минулих 9 серпня президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Виступи громадян, які переконані у фальсифікації підсумків голосування, придушуються ОМОНом і спецназом. Силовики при розгоні демонстрантів неодноразово проявляли безпрецедентну жорстокість.

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Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі країни Балтії запровадили 31 серпня, заборонивши в'їзд 30-ом громадянам Білорусі. У їх числі опинилися Олександр Лукашенко і його старший син Віктор, співробітники адміністрації президента, ЦВК, міністерств внутрішніх справ та юстиції, генпрокуратури, слідчого комітету, КДБ Білорусі та інших відомств.

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)