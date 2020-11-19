 Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Литва та Естонія включили в список персон нон грата 28 посадових осіб з Білорусі, а Латвія - 26. Тепер у списку санкцій загалом перебувають імена понад 150 осіб, причетних до придушення мирних протестів в Білорусі.

Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Країни Балтії скоординовано розширили санкції щодо Мінська за фальсифікацію результатів виборів президента і придушення мирних протестів. Про це повідомляють міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії на своїх сайтах у п'ятницю, 20 листопада. Так, Вільнюс і Таллінн додали до санкційного списку 28 осіб. Їх звинувачують у причетності до насильства проти протестувальників у Білорусі, а також до загибелі Романа Бондаренка, написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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Своєю чергою, Рига включила в список персон нон грата 26 посадових осіб Білорусі, у тому числі міністра спорту Сергія Ковальчука, його заступника Михайла Портного і міністра інформації Ігоря Луцького, а також співробітників структур внутрішніх справ і судових установ, профспілок і державних ЗМІ. Ці люди "своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року, і підтримали подальше насильницьке придушення мирних протестів", - зазначає МЗС Латвії. Тепер до списку санкцій Риги входять 159 громадян Білорусі.

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МЗС Естонії пояснює в заяві, що його санкційний список тепер складається з 156 білоруських чиновників. Глава відомства Урмас Рейнсалу зазначив, що напередодні на зустрічі з колегами з країн Євросоюзу закликав "накласти додаткові санкції на білоруських чиновників і включити в санкційний список ЄС компанії, які підтримують режим Лукашенка".

Протести в Білорусі

У Білорусі вже кілька місяців не вщухають масові протести, що почалися після минулих 9 серпня президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Виступи громадян, які переконані у фальсифікації підсумків голосування, придушуються ОМОНом і спецназом. Силовики при розгоні демонстрантів неодноразово проявляли безпрецедентну жорстокість.

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Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі країни Балтії запровадили 31 серпня, заборонивши в'їзд 30-ом громадянам Білорусі. У їх числі опинилися Олександр Лукашенко і його старший син Віктор, співробітники адміністрації президента, ЦВК, міністерств внутрішніх справ та юстиції, генпрокуратури, слідчого комітету, КДБ Білорусі та інших відомств.

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

Дивитись відео 05:23

Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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