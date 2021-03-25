Протести в Білорусі: опозиція відмовилася від централізованого маршу

Білоруська опозиція у суботу, 27 березня, проводить свою першу масову акцію протесту в цьому році. Заклики взяти участь у акціях протесту опозиція напередодні розповсюджувала за допомоги каналів у месенджері Telegram.

Як повідомив телеканал "Белсат", за фактом розміщення в Telegram-каналах "закликів до несанкціонованих владою масових заходів 27 березня" Слідчий комітет (СК) Білорусі порушив кримінальну справу. Кримінальне провадження відкрито за статтею про організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок. Слідчий комітет попереджає, що особи, які візьмуть участь в акціях, "будуть притягуватися до кримінальної відповідальності".

Читайте також: У Білорусі в День волі затримано понад 80 осіб

У район площі Бангалор у Мінську, яка вказувалася як місце збору учасників акції протесту, була стягнута спецтехніка. Поблизу площі силовики періодично довільно затримують перехожих.

Як повідомляє ініціатива BYPOL, яка об'єднує колишніх співробітників правоохоронних органів, кількість учасників для централізованої акції протесту виявилася недостатньою, тому було запропоновано продовжити протести локальними маршами "у своїх районах".

Читайте також: Організатори "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі

За останніми даними, по всій Білорусі затримано вже більше 50 осіб, в основному затримання проходили в Мінську. Список затриманих на сайті білоруського правозахисного центру "Вясна" постійно оновлюється.

Протести в Білорусі та санкції ЄС

У Білорусі понад пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Читайте також: Чи стане День волі у Білорусі каталізатором нових протестів?

Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі запровадили країни Балтії ще в серпні.

Читайте також: Втеча від репресій Лукашенка: білоруські студенти обирають Україну

Євросоюз також запровадив санкції проти проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка і сім організацій, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.