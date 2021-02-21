У Білорусі тривають затримання людей з політичних мотивів - правозахисники

Білоруський правозахисний центр "Вясна" повідомляє про затримання людей з політичних мотивів. 27 лютого під Молодечно була затримана група людей, 20 осіб доставлені до Молодеченського райвідділку, повідомляється на сайті правозахсників. Вони з'ясовують причини затримання, але наголошують, що одну дівчину з затриманих забрала карета швидкої допомоги.

Тихановська вважає, що навесні Лукашенко піде з посади

Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі, буде змушений піти в найближчі місяці. Так вважає лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 лютого. На думку Тихановської, до відставки Лукашенка неминуче призведе дедалі більший тиск на його режим з боку ЄС і США.

"Тиск буде рости з кожним днем, і одного разу стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила Тихановська. "Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде", - додала політикиня.

Водночас колишній міністр культури Білорусі, член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко, який восени 2020 року був змушений виїхати до Польщі, закликає Захід домагатися повної економічної ізоляції Білорусі. "Ми готові витерпіти санкції шість або дванадцять місяців, якщо після цього ситуація покращиться", - зазначив опозиціонер у розмові з журналістами німецької щотижневої газети Welt am Sonntag.

На думку Латушка, Євросоюзу необхідно призупинити всі економічні взаємини з Білоруссю, щоб апарат режиму Лукашенка не міг більше "виручати кошти на міжнародних фінансових ринках". При цьому опозиціонер, так само як і Світлана Тихановська, висловив упевненість в тому, що "вирішальна битва" між протестувальниками й нинішньою владою розіграється вже навесні.

Масові протести в Білорусі проти режиму Лукашенка

У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

В результаті жорстких дій силовиків проти учасників масових протестів фізично постраждали, були заарештовані та затримані тисячі осіб, у тому числі десятки журналістів. Дев'ять людей загинули.

З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

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Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. 25 лютого 2021 року Рада ЄС подовжила санкції проти білоруських посадовців на рік.

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Екскандидатка у президенти Світлана Тихановська, яка після виборів була змушена покинути Білорусь, побоюючись за власну безпеку, веде активну діяльність з підтримки протестного руху в країні, в тому числі на рівні переговорів зі світовими політичними лідерами.