 Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

В ООН запущений механізм збору доказів про порушення прав людини в Білорусі. РПЛ ООН ухвалила резолюцію з засудженням насильства проти білоруських демонстрантів.

Затримання протестувальника в Білорусі, 1 листопада 2020

Затримання протестувальника в Білорусі, 1 листопада 2020

Рада ООН з прав людини в Женеві засудила насильство, яке застосовує проти протестувальників влада Білорусі після президентських виборів в серпні 2020 року. У резолюції, ухваленій у середу, 24 березня, йдеться, що верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет доручено перевірити повідомлення про порушення прав людини, зібрати і проаналізувати докази, які можуть бути використані в позовах проти осіб, які вчинили злочини.

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За резолюцію, внесену Євросоюзом, проголосували 20 членів ради, стільки ж утрималися, і сім голосів було віддано проти неї.

У цьому документі вказується на численні повідомлення про катування, викрадення, довільне видворення і зникнення людей. Рада ООН з прав людини засудила довільні арешти опозиціонерів і журналістів, підкресливши, що уряд в Мінську не забезпечив загальне право обирати і бути обраним.

Щоб Рада ООН з прав людини могла проводити розслідування в тій чи іншій країні, її влада повинна йти на співпрацю, проте найчастіше відмовляє в ньому. Тоді експерти ООН змушені спиратися на докази, отримані з соціальних мереж або від емігрантів, відзначає інформагентство dpa.

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У МЗС Білорусі назвали резолюцію Ради ООН з прав людини щодо ситуації в країні такою, що "суперечить логіці і здоровому глузду". За словами прессекретаря білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолія Глаза, це рішення суперечить принципам ООН, нормам міжнародного права, логіці і здоровому глузду, оскільки ухвалене проти правил - меншістю.

Протести в Білорусі після президентських виборів

Придушуючи масові протести в Білорусі проти фальсифікації результатів голосування на президентських виборах 9 серпня 2020 року, силовики проявляли жорстокість щодо мирних демонстрантів. Під час протестів фізично постраждали, а також були затримані і заарештовані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Вісім людей загинули. У зв'язку з цим ЄС і США запровадили санкції проти керівництва країни.

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За даними ЦВК, перемогу на виборах з 80 відсотками голосів виборців здобув Олександр Лукашенко. Учасники протестів вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

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