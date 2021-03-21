Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

Рада ООН з прав людини в Женеві засудила насильство, яке застосовує проти протестувальників влада Білорусі після президентських виборів в серпні 2020 року. У резолюції, ухваленій у середу, 24 березня, йдеться, що верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет доручено перевірити повідомлення про порушення прав людини, зібрати і проаналізувати докази, які можуть бути використані в позовах проти осіб, які вчинили злочини.

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За резолюцію, внесену Євросоюзом, проголосували 20 членів ради, стільки ж утрималися, і сім голосів було віддано проти неї.

У цьому документі вказується на численні повідомлення про катування, викрадення, довільне видворення і зникнення людей. Рада ООН з прав людини засудила довільні арешти опозиціонерів і журналістів, підкресливши, що уряд в Мінську не забезпечив загальне право обирати і бути обраним.

Щоб Рада ООН з прав людини могла проводити розслідування в тій чи іншій країні, її влада повинна йти на співпрацю, проте найчастіше відмовляє в ньому. Тоді експерти ООН змушені спиратися на докази, отримані з соціальних мереж або від емігрантів, відзначає інформагентство dpa.

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У МЗС Білорусі назвали резолюцію Ради ООН з прав людини щодо ситуації в країні такою, що "суперечить логіці і здоровому глузду". За словами прессекретаря білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолія Глаза, це рішення суперечить принципам ООН, нормам міжнародного права, логіці і здоровому глузду, оскільки ухвалене проти правил - меншістю.

Протести в Білорусі після президентських виборів

Придушуючи масові протести в Білорусі проти фальсифікації результатів голосування на президентських виборах 9 серпня 2020 року, силовики проявляли жорстокість щодо мирних демонстрантів. Під час протестів фізично постраждали, а також були затримані і заарештовані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Вісім людей загинули. У зв'язку з цим ЄС і США запровадили санкції проти керівництва країни.

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За даними ЦВК, перемогу на виборах з 80 відсотками голосів виборців здобув Олександр Лукашенко. Учасники протестів вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.