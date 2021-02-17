 У Білорусі ув′язнили на два роки двох журналісток телеканалу ″Белсат″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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У Білорусі ув'язнили на два роки двох журналісток телеканалу "Белсат"

Суд у Мінську визнав винними двох журналісток польського телеканалу "Белсат". Вони відкидають свою провину, а правозахисники вже назвали їх політичними в'язнями.

Катерина Бахвалова і Дар'я Чульцова в залі суду

Катерина Бахвалова і Дар'я Чульцова в залі суду

Суд у Мінську в четвер, 18 лютого, визнав винними двох журналісток польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дар'ю Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі - "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них". Обох журналісток засудили до позбавлення волі на два роки у колонії загального режиму.

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Провадження за цивільним позовом припинили

16 і 17 лютого суд провів засідання за позовом підприємства "Мінськтранс", яке вимагало від журналісткок виплату у 11 562,14 рубля (близько 3675 євро - Ред.) нібито за те, що їхній репортаж призвів до зупинки руху громадського транспорту. Родичі журналісток виплатили всю суму, і підприємство відмовилося від позову. Після цього це провадження було припинено.

Нагадаємо, журналісток "Белсату" затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка. Катерина Бахвалова і Дарина Чульцова відкидають звинувачення у тому, що вони нібито керували людьми під час прямої трансляції, посилаючись на те, що на "площі Змін" не було мобільного інтернету, а тому учасники акції не могли дивитися ефір "Белсату".

Правозахисники визнали обох журналісток політичними в'язнями. У своєму останньому слові на суді журналістки наголосили, що всі матеріали справи вказують на їхню невинуватість.

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