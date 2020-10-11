 У Білорусі проводяться обшуки у журналістів та правозахисників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

У Білорусі проводяться обшуки у журналістів та правозахисників

Слідчий комітет Білорусі заявляє, що за допомогою обшуків у журналістів та правозахисників встановлює джерела фінансування протестних акцій.

У Білорусі проводяться обшуки у журналістів та правозахисників

У Білорусі вранці вівторка, 16 лютого, проводяться обшуки у керівників Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), журналістів та правозахисників по всій країні. Співробітники міліції прибули, зокрема, до приватних помешкань голови БАЖ Андрія Бастунця і заступника голови цієї неурядової громадської організації Олега Агєєва, повідомляється в Telegram-каналі асоціації. Зазначається, що обшук проводиться також в офісі БАЖ.

Обшуки у правозахисників

Співробітники ОМОНу приїхали додому до журналістки-фрілансерки Лариси Щирякової у Гомелі, повідомляє незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Весна". За попередніми даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за статтею "вбивство співробітника органів внутрішніх справ". Обшук проводиться й у гомельського журналіста Анатолія Готовчиця.

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Крім того, обшукують помешкання членів могильовського відділення "Весни" Олексія Колчина і Бориса Бухеля, координатора кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі", правозахисника "Весни" Андрія Полуди, керівника мозирського відділення "Весни" Володимира Телепуна, керівниці світлогорського відділення "Весни" Олени Маслюкової. У Могильові прийшли з обшуком до журналіста-фрілансера Олександра Буракова-молодшого і Олександра Буракова-старшого, який співпрацює з DW.

Встановлення джерел фінансування протестів

У слідчих заходах беруть участь співробітники відділів боротьби з організованою злочинністю. Слідчий комітет Білорусі повідомив, що обшуки проводяться "з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності" в Білорусі у рамках розслідування кримінальної справи за статтею 342 Кримінального кодексу (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них). 

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"У рамках попереднього розслідування з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності слідством ініційовано проведення обшуків в організаціях, що позиціонують себе як правозахисні", - йдеться в повідомленні, викладеному в офіційному Telegram-каналі СК.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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