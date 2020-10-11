У Білорусі проводяться обшуки у журналістів та правозахисників

У Білорусі вранці вівторка, 16 лютого, проводяться обшуки у керівників Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), журналістів та правозахисників по всій країні. Співробітники міліції прибули, зокрема, до приватних помешкань голови БАЖ Андрія Бастунця і заступника голови цієї неурядової громадської організації Олега Агєєва, повідомляється в Telegram-каналі асоціації. Зазначається, що обшук проводиться також в офісі БАЖ.
Обшуки у правозахисників
Співробітники ОМОНу приїхали додому до журналістки-фрілансерки Лариси Щирякової у Гомелі, повідомляє незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Весна". За попередніми даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за статтею "вбивство співробітника органів внутрішніх справ". Обшук проводиться й у гомельського журналіста Анатолія Готовчиця.
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Крім того, обшукують помешкання членів могильовського відділення "Весни" Олексія Колчина і Бориса Бухеля, координатора кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі", правозахисника "Весни" Андрія Полуди, керівника мозирського відділення "Весни" Володимира Телепуна, керівниці світлогорського відділення "Весни" Олени Маслюкової. У Могильові прийшли з обшуком до журналіста-фрілансера Олександра Буракова-молодшого і Олександра Буракова-старшого, який співпрацює з DW.
Встановлення джерел фінансування протестів
У слідчих заходах беруть участь співробітники відділів боротьби з організованою злочинністю. Слідчий комітет Білорусі повідомив, що обшуки проводяться "з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності" в Білорусі у рамках розслідування кримінальної справи за статтею 342 Кримінального кодексу (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них).
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"У рамках попереднього розслідування з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності слідством ініційовано проведення обшуків в організаціях, що позиціонують себе як правозахисні", - йдеться в повідомленні, викладеному в офіційному Telegram-каналі СК.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова