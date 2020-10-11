У Білорусі проводяться обшуки у журналістів та правозахисників

У Білорусі вранці вівторка, 16 лютого, проводяться обшуки у керівників Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), журналістів та правозахисників по всій країні. Співробітники міліції прибули, зокрема, до приватних помешкань голови БАЖ Андрія Бастунця і заступника голови цієї неурядової громадської організації Олега Агєєва, повідомляється в Telegram-каналі асоціації. Зазначається, що обшук проводиться також в офісі БАЖ.

Обшуки у правозахисників

Співробітники ОМОНу приїхали додому до журналістки-фрілансерки Лариси Щирякової у Гомелі, повідомляє незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Весна". За попередніми даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за статтею "вбивство співробітника органів внутрішніх справ". Обшук проводиться й у гомельського журналіста Анатолія Готовчиця.

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Крім того, обшукують помешкання членів могильовського відділення "Весни" Олексія Колчина і Бориса Бухеля, координатора кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі", правозахисника "Весни" Андрія Полуди, керівника мозирського відділення "Весни" Володимира Телепуна, керівниці світлогорського відділення "Весни" Олени Маслюкової. У Могильові прийшли з обшуком до журналіста-фрілансера Олександра Буракова-молодшого і Олександра Буракова-старшого, який співпрацює з DW.

Встановлення джерел фінансування протестів

У слідчих заходах беруть участь співробітники відділів боротьби з організованою злочинністю. Слідчий комітет Білорусі повідомив, що обшуки проводяться "з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності" в Білорусі у рамках розслідування кримінальної справи за статтею 342 Кримінального кодексу (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них).

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"У рамках попереднього розслідування з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності слідством ініційовано проведення обшуків в організаціях, що позиціонують себе як правозахисні", - йдеться в повідомленні, викладеному в офіційному Telegram-каналі СК.