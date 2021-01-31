"Люблю Білорусь!": дворові марші, танцювальні валентинки протесту і прогулянки

У Білорусі в неділю, 14 лютого, - на 190-й день протесту - відбуваються акції, лейтмотивом яких стала любов мітингувальників до своєї країни. Як передав білоруський портал Tut.by, активісти в одному з районів Мінська вийшли на вулиці на знак пам'яті про Романа Бондаренка, який помер у віці 31 року після побиття невідомими у дворі свого будинку.

За даними Опозиційного сайту "Хартія-97", в іншому районі відбувся дворовий марш. Присутні скандували: "Лукашенка - в автозак!" А жителі мікрорайону Чижівка записали "танцювальну валентинку всім вільним білорусам" і опублікували відео в мережі.

У Гродно зробили акцент на єдності мітингувальників. "Ми різні - в цьому наше багатство! Ми разом - у цьому наша сила!", - такі гасла об'єднали демонстрантів.

У Бресті до "прогулянки" приєдналися кілька учасників з біло-червоно-білими прапорами, активісти вишикувалися в живий ланцюг.

Силовики затримали учасників і глядачів концерту під Мінськом

Раніше, увечері в суботу, 13 лютого, силовики затримали на базі відпочинку "Огонек" неподалік від Мінська кілька десятків учасників і глядачів концерту. "Всього на концерті було затримано 67 осіб. Чотирьох після складання протоколів правопорушення відпустили з Смолевицького РВВС", - йдеться в повідомленні на сайті правозахисного центру "Вясна".

Правозахисники зазначають, що також з РВВС відпустили неповнолітніх. Щодо затриманих складено протоколи. На даний момент правозахисникам відомі прізвища 18 із них, в тому числі й музикантів. У центрі "Вясна" зазначили, що ввечері 13 лютого планувався концерт білоруських груп "Розбите серце пацана", Panska Moc і Ok-Band.

Протести після виборів президента

У Білорусі більше півроку не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

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Дивитись відео 05:31 Поділитись Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mU1l Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)