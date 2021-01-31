 ″Люблю Білорусь!″: дворові марші, танцювальні валентинки протесту і прогулянки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

"Люблю Білорусь!": дворові марші, танцювальні валентинки протесту і прогулянки

У Білорусі 190-й день протестів позначився акціями, лейтмотивом яких стала любов мітингувальників до своєї країни.

Демонстрація в Мінську

Демонстрація в Мінську (фото з архіву)

У Білорусі в неділю, 14 лютого, - на 190-й день протесту - відбуваються акції, лейтмотивом яких стала любов мітингувальників до своєї країни. Як передав білоруський портал Tut.by, активісти в одному з районів Мінська вийшли на вулиці на знак пам'яті про Романа Бондаренка, який помер у віці 31 року після побиття невідомими у дворі свого будинку.

За даними Опозиційного сайту "Хартія-97", в іншому районі відбувся дворовий марш. Присутні скандували: "Лукашенка - в автозак!" А жителі мікрорайону Чижівка записали "танцювальну валентинку всім вільним білорусам" і опублікували відео в мережі.

У Гродно зробили акцент на єдності мітингувальників. "Ми різні - в цьому наше багатство! Ми разом - у цьому наша сила!", - такі гасла об'єднали демонстрантів.

У Бресті до "прогулянки" приєдналися кілька учасників з біло-червоно-білими прапорами, активісти вишикувалися в живий ланцюг.

Силовики затримали учасників і глядачів концерту під Мінськом

Раніше, увечері в суботу, 13 лютого, силовики затримали на базі відпочинку "Огонек" неподалік від Мінська кілька десятків учасників і глядачів концерту. "Всього на концерті було затримано 67 осіб. Чотирьох після складання протоколів правопорушення відпустили з Смолевицького РВВС", - йдеться в повідомленні на сайті правозахисного центру "Вясна".

Правозахисники зазначають, що також з РВВС відпустили неповнолітніх. Щодо затриманих складено протоколи. На даний момент правозахисникам відомі прізвища 18 із них, в тому числі й музикантів. У центрі "Вясна" зазначили, що ввечері 13 лютого планувався концерт білоруських груп "Розбите серце пацана", Panska Moc і Ok-Band.

Протести після виборів президента

У Білорусі більше півроку не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Читайте також: Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Дивитись відео 05:31

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  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

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    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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Лукашенко назвав умови свого відходу від влади

За словами Олександра Лукашенка, такими умовами є відмова від протестних акцій у країні та безпека його прихильників.  

Amnesty International закликає до міжнародного розслідування тортур у Білорусі

Правозахисна організація Amnesty International закидає силовим структурам Білорусі застосування тортур до демонстрантів.  

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