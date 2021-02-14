У Білорусі лижників звинуватили в проведенні мітингу

Білоруська міліція затримала 19 жителів міста Молодечно, які каталися на лижах, звинувативши їх в проведенні несанкціонованого мітингу в селі Лешно Молодечненського району Мінської області. Про це в неділю, 14 лютого, повідомило МВС Білорусі.

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"Активні учасники заходу, 11 жінок і 8 чоловіків, затримані і доставлені для розгляду в райвідділ", - йдеться в повідомленні відомства. Стверджується, що у затриманих виявлено біло-червоно-білі прапори і парасольки, балончик з червоною фарбою, димова шашка. Стосовно затриманих ведеться адміністративний процес. Їх підозрюють також у намірі пошкодити лінію електропередачі.

За даними правозахисного центру "Вясна", того ж дня співробітники ОМОНу затримали в Солігорську людей, які вийшли на прогулянку і "фактично не встигли зібратися в групу". "У них не було символіки, і вони не вигукували гасла", - наголошують правозахисники.

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За повідомленням Telegram-каналу "Страйком ВАТ "Білоруськалій", деякі з 19 затриманих осіб - учасники страйку на підприємстві "Білоруськалій".

Як повідомлялося, 14 лютого у різних містах Білорусі відбулися акції, лейтмотивом яких стала любов мітингувальників до своєї країни.

Протести після виборів президента

У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

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Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

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