ЄС засудив переслідування журналістів і правозахисників у Білорусі

Європейський Союз засудив переслідування журналістів і правозахисників в Білорусі. "Влада посилює залякування і атаки на активістів громадянського суспільства, правозахисників і журналістів, цілковито порушуючи їх основні свободи, права людини і верховенство права", - йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, текст якого надійшов в розпорядження DW у вівторок, 16 лютого.

Читайте також: Поліція Литви в шоці: як білоруси оскаржують в ЄС катування на батьківщині

Євросоюз вважає неприйнятним те, що жителів Білорусі "переслідують за їхнє право на мирний протест проти сфальсифікованих результатів виборів і подальшої жорстокості з боку правоохоронних органів". Білоруси позбавлені права на справедливий суд і "людських умов утримання під вартою", задокументовано сотні випадків катування затриманих, проведені сотні політично мотивованих судів, зазначається в заяві Стано.

Запровадження нових санкцій "у руках Ради ЄС"

Петер Стано нагадав, що ЄС "постійно стежить" за ситуацією з правами людини в Білорусі і вже запровадив санкції щодо 84 осіб і 7 організацій, яких вважають відповідальними за репресії і залякування учасників мирних протестів, опозиції і журналістів, а також за порушення на президентських виборах. "Запровадження будь-яких подальших санкцій перебуває в руках Ради ЄС, що затверджує їх одноголосно", - йдеться далі в документі.

"Тільки демократія, верховенство закону, вільні й справедливі вибори з урахуванням демократичної волі білорусів - єдиний спосіб руху вперед і гарантія довгострокової стабільності і суверенітету Білорусі", - впевнені в Євросоюзі.

Обшуки у керівництва БАЖ і співробітників "Вясни"

Раніше 16 лютого відбулися обшуки голови і заступника голови Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрія Бастунца і Олега Агєєва, а також журналістів і правозахисників по всій країні. За даними БАЖ, обшуки пройшли у 25 журналістів і правозахисників. Зокрема, співробітники міліції прийшли до членів могилевського відділення правозахисного центру "Вясна" Олексія Колчина і Бориса Бухеля.

Читайте також: Лукашенко лякає новими законами проти протестів

Слідчий комітет пояснив дії міліції "встановленням обставин фінансування протестної діяльності" в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про "дії, що грубо порушують громадський порядок".

Протести після виборів президента

У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

Читайте також: Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею

Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Читайте також: Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?