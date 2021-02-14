ЄС засудив переслідування журналістів і правозахисників у Білорусі
У зв'язку з обшуками у справі про "фінансування протестної діяльності" Євросоюз нагадав, що влада Білорусі має дотримуватися демократичних принципів і верховенства права.
Протести в Мінську, листопад 2020 року
Європейський Союз засудив переслідування журналістів і правозахисників в Білорусі. "Влада посилює залякування і атаки на активістів громадянського суспільства, правозахисників і журналістів, цілковито порушуючи їх основні свободи, права людини і верховенство права", - йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, текст якого надійшов в розпорядження DW у вівторок, 16 лютого.
Євросоюз вважає неприйнятним те, що жителів Білорусі "переслідують за їхнє право на мирний протест проти сфальсифікованих результатів виборів і подальшої жорстокості з боку правоохоронних органів". Білоруси позбавлені права на справедливий суд і "людських умов утримання під вартою", задокументовано сотні випадків катування затриманих, проведені сотні політично мотивованих судів, зазначається в заяві Стано.
Запровадження нових санкцій "у руках Ради ЄС"
Петер Стано нагадав, що ЄС "постійно стежить" за ситуацією з правами людини в Білорусі і вже запровадив санкції щодо 84 осіб і 7 організацій, яких вважають відповідальними за репресії і залякування учасників мирних протестів, опозиції і журналістів, а також за порушення на президентських виборах. "Запровадження будь-яких подальших санкцій перебуває в руках Ради ЄС, що затверджує їх одноголосно", - йдеться далі в документі.
"Тільки демократія, верховенство закону, вільні й справедливі вибори з урахуванням демократичної волі білорусів - єдиний спосіб руху вперед і гарантія довгострокової стабільності і суверенітету Білорусі", - впевнені в Євросоюзі.
Обшуки у керівництва БАЖ і співробітників "Вясни"
Раніше 16 лютого відбулися обшуки голови і заступника голови Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрія Бастунца і Олега Агєєва, а також журналістів і правозахисників по всій країні. За даними БАЖ, обшуки пройшли у 25 журналістів і правозахисників. Зокрема, співробітники міліції прийшли до членів могилевського відділення правозахисного центру "Вясна" Олексія Колчина і Бориса Бухеля.
Слідчий комітет пояснив дії міліції "встановленням обставин фінансування протестної діяльності" в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про "дії, що грубо порушують громадський порядок".
Протести після виборів президента
У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.
Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.