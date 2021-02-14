900 євро штрафу: в Білорусі посилили відповідальність за участь у протестах

У Білорусі у понеділок, 1 березня, набув чинності новий Кодекс про адміністративні правопорушення (КпАП). Зокрема, передбачено посилення адмінвідповідальності за участь в несанкціонованих акціях, образу посадових осіб і непокору міліції. Також встановлено відповідальність за використання забороненої символіки і участь дітей у мітингах, повідомляє інформаційний портал Tut.by.
Участь у заборонених акціях
Так, максимальний розмір штрафу за участь у несанкціонованому масовому заході збільшений з 30 до 100 базових величин (з 870 до 2900 білоруських рублів, тобто до понад 900 євро), а при повторних діях - з 50 до 200 базових величин (з 1450 до 5800 рублів, тобто до 1800 євро). Максимальний термін адміністративного арешту за повторну участь в несанкціонованих акціях протягом року тепер становить від 15 до 30 діб (раніше було 25 діб).
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Крім того, з КпАП виключено положення, згідно з яким за участь у незаконній акції можна було отримати попередження, а також запроваджено новий вид адміністративного стягнення - громадські роботи.
Непокора міліції та заборонена символіка
Посилена адміністративна відповідальність за непокору співробітнику міліції: за відмову проїхати до райвіддулку міліції для пояснень або встановлення особи максимальний штраф збільшений з 50 до 100 базових величин. Штраф за образу посадової особи збільшений з 20 до 30 базових величин, а максимальний штраф за цією статтею тепер дорівнює 200 базовим одиницям замість 50.
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Зміни також передбачають штраф за використання, виготовлення і поширення "заборонених законодавчими актами прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів" у розмірі від 5 до 20 базових величин (від 145 до 580 рублів), для індивідуальних підприємців та юридичних осіб - до 40 і 60 базових величин відповідно.
Участь дітей у мітингах
Батьки тепер відповідатимуть, якщо їхні діти братимуть участь в несанкціонованих заходах, штрафом у розмірі від 5 до 30 базових величин.
Інші нововведення стосуються власників автомобілів, а також сфер персональних даних та валютного законодавства.
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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. У перші місяці протести мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.
У ЄС та США наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом і запровадили санкції.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова