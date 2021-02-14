900 євро штрафу: в Білорусі посилили відповідальність за участь у протестах

У Білорусі у понеділок, 1 березня, набув чинності новий Кодекс про адміністративні правопорушення (КпАП). Зокрема, передбачено посилення адмінвідповідальності за участь в несанкціонованих акціях, образу посадових осіб і непокору міліції. Також встановлено відповідальність за використання забороненої символіки і участь дітей у мітингах, повідомляє інформаційний портал Tut.by.

Участь у заборонених акціях

Так, максимальний розмір штрафу за участь у несанкціонованому масовому заході збільшений з 30 до 100 базових величин (з 870 до 2900 білоруських рублів, тобто до понад 900 євро), а при повторних діях - з 50 до 200 базових величин (з 1450 до 5800 рублів, тобто до 1800 євро). Максимальний термін адміністративного арешту за повторну участь в несанкціонованих акціях протягом року тепер становить від 15 до 30 діб (раніше було 25 діб).

Читайте також: Понад 150 політв'язнів у Білорусі: хто і за що потрапив до цього списку

Крім того, з КпАП виключено положення, згідно з яким за участь у незаконній акції можна було отримати попередження, а також запроваджено новий вид адміністративного стягнення - громадські роботи.

Непокора міліції та заборонена символіка

Посилена адміністративна відповідальність за непокору співробітнику міліції: за відмову проїхати до райвіддулку міліції для пояснень або встановлення особи максимальний штраф збільшений з 50 до 100 базових величин. Штраф за образу посадової особи збільшений з 20 до 30 базових величин, а максимальний штраф за цією статтею тепер дорівнює 200 базовим одиницям замість 50.

Читайте також: Поліція Литви в шоці: як білоруси оскаржують в ЄС катування на батьківщині

Зміни також передбачають штраф за використання, виготовлення і поширення "заборонених законодавчими актами прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів" у розмірі від 5 до 20 базових величин (від 145 до 580 рублів), для індивідуальних підприємців та юридичних осіб - до 40 і 60 базових величин відповідно.

Участь дітей у мітингах

Батьки тепер відповідатимуть, якщо їхні діти братимуть участь в несанкціонованих заходах, штрафом у розмірі від 5 до 30 базових величин.

Інші нововведення стосуються власників автомобілів, а також сфер персональних даних та валютного законодавства.

Читайте також: У Білорусі тривають затримання людей з політичних мотивів - правозахисники

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. У перші місяці протести мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.

У ЄС та США наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом і запровадили санкції.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

