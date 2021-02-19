США ввели санкції за тиск на журналістів і правозахисників в Білорусі

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 43 громадян Білорусі у відповідь на ув'язнення двох журналісток телеканалу "Белсат" та обшуки у журналістів і правозахисників.

Імена осіб, що потрапили під санкції, не названі, але уточнюється, що йдеться про "високопоставлених офіційних осіб у сфері юстиції, керівників правоохоронних органів, і рядових співробітників, що затримували і застосовували насильство до мирних демонстрантів, суддів і прокурорів, які брали участь в призначенні тюремних термінів мирним протестувальникам і журналістам, а також керівників у сфері освіти, які погрожували студентам через участь у мирних протестах".

Цим людям насамперед забороняється в'їзд до Сполучених Штатів. Таким чином, всього в списку санкцій вже перебувають 109 осіб, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Білоруський народ заслуговує на вільні і чесні вибори", - додав він, повідомляється в четвер, 18 лютого, на сайті Держдепартаменту.

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Вирок журналісткам "Белсат" і обшуки у правозахисників

18 лютого суд у Мінську засудив двох співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову (псевдонім - Андрєєва) і Дар'ю Чульцову до двох років колонії нібито за "організацію і підготовку" та "активну участь" в діях, що "грубо порушують громадський порядок". Журналісток затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

16 лютого по всій Білорусі була проведена серія обшуків щонайменше у 25 журналістів і правозахисників. Серед них був і журналіст Олександр Бураков з Могилева, який співпрацює з DW. Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки наміром "встановити обставини фінансування протестної діяльності". Дії білоруської силовиків викликали жорстку критику в Євросоюзі.

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