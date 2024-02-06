Стеження за журналістами: "СБУ підставила президента"

Відео з дозвіллям журналістів-розслідувачів набуває масштабів державної афери. Через незаконне стеження вже полетіли перші голови у Службі безпеки України. Однак це може бути лише початком.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у вівторок, 6 лютого, перервав мовчання і вперше прокоментував той факт, що десятки співробітників його відомства незаконно стежили за журналістами. Ще у середині січня у соціальних мережах було анонімно поширене таємно зняте відео, на якому співробітники проєкту журналістських розслідувань Bihus.info на дозвіллі, імовірно, вживали наркотичні речовини. Журналістська спільнота одразу гостро розкритикувала стеження за колегами і закликала правоохоронні органи розслідувати імовірні факти перешкоджання журналістській діяльності.

Заява Малюка і перше звільнення

На наступний день після того, як 5 лютого команда Bihus.info оприлюднила докази того, що незаконне стеження здійснювали співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, очільник спецслужби Василь Малюк висловив обурення діями підлеглих. "Я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких - свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!" - запевнив у вівторок Малюк і наголосив, що "за будь-які незаконні дії має бути покарання".

Голова СБУ повідомив, що направив подання на звільнення керівника відповідного департаменту відомства, а президент Володимир Зеленський ще 31 січня підписав відповідний указ. Однак цим звільненням скандал, вочевидь, не завершиться. 6 лютого депутати Верховної Ради проголосували за те, щоби викликати Василя Малюка до парламенту зі звітом щодо фактів незаконного стеження за журналістами.

Голова СБУ Василь Малюк обурений діями своїх підлеглих. Звідки віддавалися накази - поки невідомо Фото: Photoshot/picture alliance

"Політичне замовлення"

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з фракції "Голос" у розмові з DW висловив здивування тим, що у СБУ, визнаючи факт перешкоджання журналістській діяльності, наполягають на тому, що привід для стеження був цілком легітимним і здійснювалося воно буцімто в рамках розслідування провадження про незаконний обіг наркотиків. "Це не юрисдикція СБУ. Таким має займатися Національна поліція", - нагадує Юрчишин. Він переконаний, що стеження за журналістами з боку СБУ було "політичним замовленням". "Ці люди підставили президента. Не думаю, що Зеленський і Малюк були в курсі. Але вказівка була дана на досить високому рівні", - зазначив депутат від "Голосу", не називаючи прізвищ можливих замовників стеження за журналістами.

Одним з перших серед представників влади на скандал відреагував міністр юстиції Денис Малюська. "Пишаюсь якістю роботи журналістів. Сором за "роботу спецслужби", - написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, закликавши всі гілки влади оперативно відреагувати на тиск СБУ на журналістів. Володимир Зеленський станом на вечір 6 лютого не давав публічну оцінку ролі СБУ у стеженні за командою Bihus.Info, хоча саме глава держави має значний політичний вплив на спецслужбу - саме до його повноважень належить призначення керівництва СБУ. "Ніхто у владі, включно з президентом, не може мовчати, коли порушується одна з базових європейських цінностей, якою є свобода слова. У наших міжнародних партерів будуть з цього приводу серйозні питання до нас", - застеріг Юрчишин.

В Україні з нетерпінням очікують, коли нарешті на стеження за журналістами з боку СБУ публічно відреагує президент Зеленський Фото: president.gov.ua

"Лише перший крок"

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" звернули увагу на той факт, що журналісти Bihus.info у своїй роботі саме викривають корупцію і зловживання владою. В організації вважають, що звільнення начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка має бути лише першим кроком. "Напрошується підозра, що у цьому випадку йдеться про жертву пішаком. Цілком вірогідно, що ініціатива щодо здійснення стеження надійшла згори. Як далеко згори - ми ще не знаємо. Мова знову і знову йде про Офіс президента, однак на даний момент ми ще не можемо цього стверджувати", - зазначив в інтерв'ю DW представник міжнародної організації Бірґер Шюц (Birger Schütz).

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Офіс генерального прокурора у вівторок доручив розслідування провадження, відкритого за заявою Bihus.Info, Державному бюро розслідувань. У заяві про злочин йдеться про незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Ярослав Юрчишин привітав той факт, що розслідуванням не займатиметься сама СБУ. "Потрібне неупереджене розслідування іншими правоохоронними органами щодо перешкоджання журналістській діяльності. Один департамент СБУ не може розслідувати діяльність іншого департаменту", - зазначив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Юрчишин також висловив сподівання, що винних у незаконному стеженні за журналістами буде встановлено якнайшвидше, щоби уникнути подальшого підриву довіри до влади і політичної кризи. "У кризі буде зацікавлений лише агресор - Росія", - наголошує депутат.

Бірґер Шюц переконаний, що українська влада має продемонструвати, що повернення до найгірших авторитарних практик, таких як тиск на ЗМІ і дискредитація журналістів, неможливе. "Таке було за Кучми, за Януковича, але країна, яка хоче вести переговори про вступ до ЄС, має відмежуватися від такої практики", - підсумовує представник "Репортерів без кордонів".