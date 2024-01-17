Стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ відкрила справу

В СБУ заявили, що фактам стеження за журналістами Bihus.Info слід дати правову оцінку, незалежно від того, чи були в матеріалах прихованої зйомки факти можливого порушення закону - обігу наркотиків.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

Як повідомила СБУ в середу, 17 січня, слідство провадять за статтею 359 Кримінального кодексу України: незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

"На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

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Порушення професійних прав журналістів

Напередодні у комітеті Верховної Ради з питань свободи слова пообіцяли направити запит до СБУ, щоб виявити причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Голова цього комітету, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зявив, що "мовчанка СБУ, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, скоріше грає проти них".

За його словами, комітет на засіданні також розгляне порушення професійних прав журналістів, проявами якої стала низка недавніх подій: напад на розслідувача "Української правди" Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві, провокація проти розслідувача програми "Наші гроші" Юрія Ніколова. Щодо нападу на квартиру Ніколова з вимогою "іти служити" комітет уже звернувся до Офісу генпрокурора з запитом про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому працівники Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус заявив, що телефони співробітників Bihus.Info прослуховували, а за ними вели таємне відеоспостереження.

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