У мін'юсті вимагають реакції на стеження СБУ за Bihus.Info

На інформацію про те, що за журналістами Bihus.Info стежила СБУ мають відреагувати всі гілки влади, переконаний Денис Малюська. Він вважає, що на "правильні меседжі" у влади є не більше доби.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що усі гілки української влади мають протягом доби відреагувати на інформацію журналістів Bihus.Info про те, що стеження за співробітниками редакції видання організував Департамент захисту національної державності Служби безпеки України (ДЗНД СБУ).

"За законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють Верховна Рада України, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади", - написав він у Facebook в ніч на вівторок, 6 лютого. Він додав, що йому соромно за "роботу" спецслужби.

Таким чином міністр відреагував на оприлюдненні напередодні результати розслідування Bihus.Info . Журналісти заявили, що ідентифікували низку співробітників спецслужби, причетних до організації відеоспостереження за корпоративом видання напередодні нового року.

"У письмовому коментарі Bihus.Info СБУ проігнорувала питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. А також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти також зауважили, що а СБУ не відповіли чітко на запитання, чи існує якесь чинне кримінальне провадження щодо будь-кого із колишніх або нинішніх членів редакційного колективу.

Звільнення начальника департаменту СБУ Романа Семенченка

Журналісти також звернули увагу на те, що 31 січня був звільнений Роман Семенченко з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

"Семенченко в розмові з Bihus.Info на прямі запитання про його і ДЗНД участь у операції щодо редакції цю участь не спростовував і рекомендував звертатись за коментарями до Голови або пресцентру", - зазначається у розслідуванні.

Агенція "Українські новини" повідомила з посиланням на джерела, що керівника Департаменту спецслужби звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info". За словами співрозмовників, рішення про це звільнення приймав особисто голова СБУ Василь Малюк - він направив відповідне подання на президента Зеленського, котрий підписав указ.

Читайте також: ІМІ вимагає від влади відреагувати на системний тиск на українських журналістів

У СБУ повідомили про "кадрові рішення"

Невдовзі після публікації розслідування Bihus.Info, пресслужба СБУ випустила коментар, у якому стверджується, що керівництвом спецслужби "прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

Втім, у СБУ не вказали прямо на зв'язок між цими рішеннями та стеженням за Bihus.Info, хоча й нагадали, що відкрили кримінальне провадження за статтею 359 Кримінального кодексу України: незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

При цьому в спецслужбі зазначили, що одна з операторок видання "фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

В якому статусі вона проходила у провадженні і чи проводились стосовно неї негласні слідчі дії, в СБУ не уточнили.

Читайте також: Зеленський: Тиск на журналістів неприпустимий

Інші випадки стеження за журналістами

Після появи інформації про стеження за співробітниками Bihus.Info, стало відомо і про інші випадки спостереження за працівниками ЗМІ. Так, 19 січня журналістка з Одеси Ірина Гриб повідомила, що знайшла систему стеження та прослуховування у своєму автомобілі, повідомляло "Суспільне".

За словами Ірини Гриб, пристрій знаходився у автівці близько десяти днів, він записував розмови та переміщення її власниці і передавав інформацію у невідомому напрямку. Перед цим, за словами журналістки, була спроба зламати її Telegram-канал та робочої сторінки у соцмережах.

Вона пов'язувала це зі своєю роботою над розслідуванням щодо "зернового коридору".

Читайте також: Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову