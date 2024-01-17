ІМІ чекає від влади реакції на системний тиск на журналістів

Інститут масової інформації вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на ЗМІ після скандалів з тиском на журналіста Юрія Ніколова та команду Bihus.Info.

Інститут масової інформації (ІМІ) вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Про це йдеться у заяві директорки ІМІ Оксани Романюк, оприлюдненій у вівторок, 16 січня, після скандалів з тиском на журналіста Юрій Ніколова та команду Bihus.Info.

"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора - атака на розслідувача "Наших грошей" Юрія Ніколова, сьогодні - на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа", - зазначила вона.

За її словами, цілеспрямоване полювання на ЗМІ, стеження, запис прихованого відео є неприпустими в демократичній країні. Також вона додала, що їй "дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича, яким у 2024 році точно не місце".

Читайте також: Кличко закинув владі утиски незалежних ЗМІ та журналістів

В Україні почастішали скандали довкола ЗМІ

Останніми днями в Україні сталося декілька скандалів довкола медіа. Так, журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що до нього додому намагалися вдертися невідомі, які також обклеїли двері квартири папірцями з образами.

16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань "Bihus.Info", ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників "Bihus.Info" прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.

На початку грудня минулого року в коментарі німецькому виданню Der Spiegel Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою. "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини", - сказав тоді київський міський голова.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував, що заява Кличка про "авторитаризм в Україні" є "початком політичного сезону".