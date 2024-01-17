  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
СуспільствоУкраїна

ІМІ чекає від влади реакції на системний тиск на журналістів

Дмитро Шварц
17 січня 2024 р.

Інститут масової інформації вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на ЗМІ після скандалів з тиском на журналіста Юрія Ніколова та команду Bihus.Info.

https://p.dw.com/p/4bLtR
Інститут масової інформації вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на ЗМІ
Інститут масової інформації вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на ЗМІФото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Інститут масової інформації (ІМІ) вимагає від української влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Про це йдеться у заяві директорки ІМІ Оксани Романюк, оприлюдненій у вівторок, 16 січня, після скандалів з тиском на журналіста Юрій Ніколова та команду Bihus.Info.

"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора - атака на розслідувача "Наших грошей" Юрія Ніколова, сьогодні - на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа", - зазначила вона.

За її словами, цілеспрямоване полювання на ЗМІ, стеження, запис прихованого відео є неприпустими в демократичній країні. Також вона додала, що їй "дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича, яким у 2024 році точно не місце".

Читайте також: Кличко закинув владі утиски незалежних ЗМІ та журналістів

В Україні почастішали скандали довкола ЗМІ

Останніми днями в Україні сталося декілька скандалів довкола медіа. Так, журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що до нього додому намагалися вдертися невідомі, які також обклеїли двері квартири папірцями з образами.

16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань "Bihus.Info", ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників "Bihus.Info" прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.

На початку грудня минулого року в коментарі німецькому виданню Der Spiegel Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою. "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини", - сказав тоді київський міський голова. 

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував, що заява Кличка про "авторитаризм в Україні" є "початком політичного сезону".

Трансгендерна військова Сил TрО про хейт росіян

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як Грузія допомагає Росії обходити санкції Заходу - розслідування DW (08.11.2023)

Як Грузія допомагає Росії обходити санкції Заходу - розслідування DW (08.11.2023)

Грузія офіційно підтримує санкції Заходу проти Росії. Продукцію, яка може мати військове призначення, більше не можна експортувати до Росії. Але що на практиці? DW з'їздила до Грузії і знайшла лазівки, якими росіяни обходять санкції. Дивіться у розслідуванні DW.
Економіка8 листопада 2023 р.11:03 хв.
imi.org.ua