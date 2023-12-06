Умєров про заяву Кличка: Початок політичного сезону

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що заява мера Києва Віталія Кличка про "авторитаризм в Україні" є "початком політичного сезону". Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News , опублікованому в ніч на середу, 6 грудня.

На прохання журналіста прокоментувати заяву Кличка, Умєров відповів: "Я думаю коментарі мера свідчать про початок політичного сезону". Міністр додав, що президент України Володимир Зеленський - "далекоглядна і смілива людина", яка залишилась в Україні та бореться проти російського вторгнення.

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Нагадаємо, нещодавно в коментарі німецькому виданню Der Spiegel Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою.

"У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини", - сказав він і додав, що нині "існує лише один незалежний інститут - місцеве самоврядування, але на нього чиниться величезний тиск".

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