Зеленський про вибори: Як стабілізується безпекова ситуація

Вибори в Україні мають відбутися лише тоді, коли це дозволятиме безпекова ситуація, вважає Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президентські вибори в Україні неможливо провести через те, що війна, розв'язана Росією, триває. В інтерв'ю агентству AP, яке було опубліковане вранці у п'ятницю, 1 грудня, Зеленський вкотре запевнив, що він готовий до проведення виборів, однак українці до цього не готові та вважають таке потенційне голосування "небезпечним і безглуздим" в умовах війни, пише видання.

Задля того, щоб уможливити голосування онлайн, за словами Зеленського, необхідно вносити змінити до Конституції. Також існує проблема голосування на тимчасово окупованих Росією територіях, додав він. Тож вибори в Україні "повинні відбутися", щойно безпекова ситуація стабілізується, констатував президент.

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Конституція України передбачає проведення чергових президентських виборів у березні 2024 року. Утім, після вторгнення Росії в Україну усі вибори, включно з президентськими та парламентськими, технічно скасовані через воєнний стан.

Опитані раніше DW експерти звертають увагу на те, що у Конституції України нема заборони на проведення парламентських виборів під час війни, однак вказано, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану вона продовжує працювати в старому складі доти, доки вже після скасування воєнного стану не буде обрано новий парламент. Натомість щодо продовження повноважень президента в умовах воєнного стану в основному законі нічого немає. Режим воєнного стану, запроваджений ще в лютому 2022 року, щоразу продовжують, і передумов для його скасування наразі немає.

Напередодні стало відомо, що всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України, підписали документ, у якому, зокрема, висловлюється згода щодо проведення наступних виборів парламенту та президента лише після завершення воєнного стану.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що нині вибори в Україні "не на часі". За його словами, "у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів".