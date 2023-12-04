Залужний вийшов би в другий тур з Зеленським - соціологія

Якби вибори президента України відбулися зараз, в другий тур вийшли б Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, свідчить закрите соціологічне опитування групи "Рейтинг", оприлюднене УП.

В Україні в другий тур президентських виборів, якби він відбувався зараз, з великим відривом від інших кандидатів вийшли б чинний президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний. Про це свідчить неопубліковане соціологічне опитування групи "Рейтинг", оприлюднене в понеділок, 4 грудня, виданням "Українська правда" (УП).

У першому турі Зеленський отримав би близько 47 відсотків голосів, тоді як Залужний - майже 31 відсоток. За результатами дослідження, інших конкурентів у Зеленського немає.

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У другому турі Зеленський набрав би 42 відсотки, а Залужний - 40 відсотків. При цьому похибка репрезентативності дослідження складає не більше 2,2 відсотка.

За даними УП, сооцопитування провели 3-7 листопада серед двох тисяч респондентів.

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Чутки про конфлікт Зеленського і Залужного

На початку листопада Залужний опублікував у The Economist колонку та дав виданню інтерв'ю, в яких заявив, що війна Росії проти України перейшла у позиційну фазу, що вигідно Росії.

Після цього ЗМІ почали писати про конфлікт між Зеленським і Залужним.

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28 листопада в The Economist вийшла стаття, в якій ідеться, що президент Зеленський вбачає в Залужному конкурента, зокрема тому що в того вищі рейтинги довіри суспільства, а відносини між ними "вважаються жахливими" й дедалі погіршуються.

Видання пише, що його високопоставлене джерело в українському уряді назвало конфлікт "передбачуваним" результатом контрнаступу ЗСУ, який "не пішов за планом".

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