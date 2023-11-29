Безугла знов звинуватила Залужного - тепер у замовній статті

Депутатка зі "Слуги народу" звинуватила головнокомандувача ЗСУ в замовних статтях для The Economist. Він ці закиди ігнорує, тоді як низка її колег по Раді з різних фракцій ініцюють її звільнення з комітету нацбезпеки.

Депутатка Верховної Ради України з фракції провладної партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла знову звинуватила головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, на цей раз - у нібито замовних статтях у британському виданні The Economist.

"І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist?.. Скільки їх вже? Це по-генеральськи - мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ?", - написала вона в середу, 29 листопада, у Facebook.

Безугла перелічила низку проблем в українській армії та додала: "Це все Зеленський? Це Вас, бідного, пресують? Це варте ще однієї статті в The Economist? Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо вас хвилюють рейтинги, то наші військові шанси зменшуються з кожним днем".

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Нова стаття The Economist про Залужного і Зеленського

На початку листопада Залужний опублікував у The Economist колонку та дав виданню інтерв'ю, в яких заявив, що війна Росії проти України перейшла у позиційну фазу, що вигідно РФ. Після цього ЗМІ почали писати про конфлікт між ним і Зеленським.

28 листопада в The Economist вийшла стаття, в якій ідеться, що президент України Володимир Зеленський вбачає в Залужному свого конкурента, зокрема тому що в того вищі рейтинги довіри суспільства, а відносини між ними "вважаються жахливими" й дедалі погіршуються. Видання пише, що його високопоставлене джерело в українському уряді назвало конфлікт "передбачуваним" результатом контрнаступу ЗСУ, який "не пішов за планом".

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У Раді ініціювали звільнення Безуглої

26 листопада Безугла заявила, що Залужний не надав плану на 2024 рік, тому має піти у відставку.

Після цього депутати з різних фракцій ініціювали звільнення Безуглої з посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словами представника Зеленського в Раді, "слуги народу" Федіра Веніславського, перебування Безуглої в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

У "Європейській солідарності" звернулися до голови комітету щодо звільнення Безуглої, а в "Батьківщині" - до спікера Ради Руслана Стефанчука.

Сам Стефанчук в інтерв'ю Politico 28 листопада назвав чутки про розбрат між Зеленьким і Залужним "російською пропагандою".

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