Зеленський - головний "мрійник" Європи у рейтингу Politico

Видання Politico, яке минулого року назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи, помістило його цього року в топ списку "мрійників". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак став №4 серед "діячів".

Американське видання Politico у своєму щорічному списку найвпливовіших людей в Європі назвало президента України Володимира Зеленського головним "мрійником".

Видання щороку визначає найвпливовішу людину Європи та десятку європейських "діячів", "збурювачів" і "мрійників".

Минулого року Politico визнало Зеленського найвпливовішим у Європі.

Зеленський - "марафонець"

В обґрунтуванні свого нинішнього рішення видання зазначило, що Зеленський - "марафонець".

"Вінстон Черчилль. Мартін Лютер Кінг молодший. Нельсон Мандела. Час від часу з'являється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", - пише Politico.

Видання додає, що "риторичні зусилля" Зеленського забезпечили Україні, проти якої Росія розв'язала повномасштабну війну, необхідну їй фінансову та військову допомогу. "Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, просунувши Україну впритул до членства в ЄС і ближче, ніж хтось вважав можливим, до НАТО", - йдеться в матеріалі.

Водночас Politico вважає, що 2024 рік буде для українського президента складнішим. "Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій - і це не так успішно, як його більш піднесені промови".

Також, як пише видання, Зеленський стикається з перспективою виборів під час війни і "питання в тому, чи зможе він з цим впоратися і якою ціною".

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Найвпливовіший європеєць - "вітер змін"

Найвпливовішою людиною Європи цього року Politico назвало Дональда Туска - лідера польської опозиції, який може знову стати прем'єр-міністром Польщі.

Його видання титрувало в рейтингу як "вітер змін". "Польща стоїть на порозі нової ери Туска, і вітер змін знову дме. Це крихта надії для центристів на всьому континенті, які з розпачем спостерігали, як популістські сили переміщуються в уряди", - пише Politico.

Крім того, видання вважає, що "Польща під керівництвом Туска змусить Київ зітхнути з полегшенням", але додає, що "Туск не зможе змінити Польщу за одну ніч".

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Європейський діяч - "хамелеон"

Рейтинг "діячів" цього року очолила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Її Politico охрестило "хамелеоном".

"Найбільші сюрпризи сталися у зовнішній політиці", - пише видання. В обґрунтуванні йдеться, що до того як Мелоні стала прем'єркою, її вважали "ще однією з ультраправих подруг російського президента Володимира Путіна", але "страхи не виправдалися" - вона "переосмислила себе як прихильницю жорсткої лінії щодо Росії".

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Збурювач року - "путінський банкір"

Рейтинг "збурювачів" очолила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна. Її Politico називає "банкіром Путіна", який "підтримує бойову машину російського президента".

"Критики порівнюють Набіулліну з Альбертом Шпеером, міністром озброєнь і військового виробництва Адольфа Гітлера, та Адольфом Ейхманом, який вдосконалив залізничну систему, що перевозила євреїв на смерть", - пише видання.

Politico мотивує своє рішення тим, що "монетарна політика Набіулліної неодноразово рятувала рубль і тримала економіку країни на плаву, допомогла запобігти наслідкам безпрецедентних санкцій Заходу, спрямованих на виснаження скарбниці Кремля". Журналісти зазначають, що наступний рік принесе Набіулліній нові випробування, оскільки Росія продовжує стикатися зі зростаючою вартістю війни проти України.

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Єрмак - у списку європейських діячів року

Цього року під №4 Politico включило до списку "діячів" Європи Андрія Єрмака - керівника Офісу президента України.

Видання назвало його "зеленим кардиналом" - і через прізвище Зеленського, Офісом якого він керує, і через звичку носити одяг кольору хакі, "що популяризував його бос" ("сірими кардиналами" називають дуже впливових людей, які формально не обіймають найвищих офіційних посад. - Ред.).

Серед інших, до категорії "діячів" Politico також зарахувало президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen), президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента Франції Еммануеля Макрона та лідерку французького опозиційного правопопулістського "Національного зібрання" Марін Ле Пен.

У десятці "збурювачів" цього року, зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, колишній прем'єр Грузії та екслідер "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, а також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Останню Politico називає "прямолінійною людиною з серйозним політичним підходом".

До топ-10 "мрійників" видання включило, зокрема, російського опозиціонера Олексія Навального, спікерку Європейського парламенту Роберту Мецолу та президента Чехії Петра Павела.