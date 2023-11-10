ОП: Перемога у війні - єдина позиція Зеленського і Залужного

Володимир Зеленський і Валерій Залужний - єдині у питанні необхідності перемоги у війні, наголошує керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Утім, за його словами, "є моменти, які треба змінювати".

Між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним є єдність щодо питання перемоги України у війні, наголошує керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

"Як може бути інакше? В нас є єдина позиція: перемогти у цій війні. Але безумовно сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24/7", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосійчук, оприлюдненому в п'ятницю, 10 листопада.

Коментуючи ймовірний конфлікт між Зеленським і Залужним та гіпотетичні плани щодо зміни головнокомандувача, Єрмак зазначив, що в нього "немає такої інформації".

Водночас він зауважив: оскільки повномасштабна війна триває вже майже два роки "безумовно, є моменти, які треба змінювати".

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Єрмак: Війна може закінчитись дуже раптово

Керівник ОП зауважив, що наразі ніхто не зможе відповісти на запитання, коли саме завершиться війна, але, на його думку, вона може закінчитись "дуже раптово".

"Якщо порівнювати з забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими. І треба дивитися: якщо ти вже відчуваєш себе переможцем - можна все програти", - підкреслив він.

Єрмак також наголосив, що на жодні територіальні поступки чи обмеження суверенітету для завершення війни Україна не піде. "Жодного Мінська-3 не буде!", - запевнив він і додав, що партнери не тиснуть на Україну з цих питань.

Керівник ОП зауважив, що під час перемовин щодо української "формули миру" переконався: в перемогу України вірять багато партнерів, зокрема "навіть неочікувані країни". Втім, він також застеріг від надмірних сподівань на зовнішню допомогу. "Не можна жити з відчуттям, що нам всі винні, що це буде так завжди. Але це нормально", - зазначив Єрмак.

За його словами, Україна має бути готова до того, що в якийсь момент партнери можуть припинити підтримку, тому зараз один з пріоритетів - налагодження власного військового виробництва.

Він також анонсував проведення у США конференції у цій сфері. "Домовились у Сполучених Штатах президент Зеленський з президентом Байденом про те, що відбудеться дуже скоро конференція у США саме українсько-американська по зброї", - зазначив курівник ОП.

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