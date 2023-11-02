Залужний: Війна переходить у нову стадію, що буде вигідно РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist поділився своїм баченням подальшого розвитку війни Росії проти України та окреслив необхідні для Києва кроки на шляху до перемоги.

Війна Росії проти України наразі переходить на новий етап позиційної війни зі статичними і затяжними боями, на противагу маневреній війні, що передбачає рух і швидкість. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний написав у статті для британського видання The Economist , опублікованій у середу, 1 листопада.

"Це буде вигідно Росії, дасть їй змогу відновити свою військову міць, зрештою загрожуючи збройним силам України і самій державі", - вважає головнокомандувач.

П'ять ключових завдань для зміни ситуації на фронті

На думку генерала, для виходу з нав'язаної агресором ситуації Україні необхідно розв'язати п'ять ключових завдань.

Перше - досягнути переваги в повітрі завдяки масованим ударам з використанням приманки та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи протиповітряної оборони.

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Другим завданням Залужний назвав посилення можливості радіоелектронної боротьби, яка, за словами генерала, є "ключем до перемоги у війні з безпілотниками". Головнокомандувач наголосив, що Україна вже створила багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню.

"Але ми також потребуємо більшого доступу до радіоелектронної розвідки від наших союзників, включаючи дані від засобів, які збирають розвідувальні сигнали, та розширення виробничих ліній для наших систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками в Україні та за її межами", - пише генерал.

Україні вдалося досягти паритету з Росією

Крім того, продовжує він, Україні необхідно покращити контрбатарейну боротьбу для знищення ворожої артилерії. Він звернув увагу на покращення контрбатарейного вогню Росії, зокрема через застосування баражуючих боєприпасів "Ланцет" разом з розвідувальними дронами, і збільшення виробництва високоточних снарядів.

"Поки що нам вдалося досягти паритету з Росією за рахунок меншої кількості більш точних вогневих засобів. Але це не може тривати довго. Нам потрібно розбудовувати наші локальні gps-поля, використовуючи наземні антени, а не лише супутники, щоб зробити наші високоточні снаряди більш точними в умовах російського глушіння", - зауважує Залужний. Крім того, на його думку, необхідне ширше використання безпілотників-камікадзе для ураження російської артилерії, а також покращене розвідувальне обладнання від партнерів для виявлення ворожої артилерії.

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Четвертим завданням Залужний бачить перед собою впровадження нових технологій розмінування, адже навіть поставлене західне обладнання, за його словами, виявилося "недостатнім з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди тягнуться на 20 кілометрів".

Помічними у цьому, за словами Залужного, можуть стати радарні датчики, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, захисні димові системи для приховування діяльності підрозділів з розмінування. Також, за його словами, подолати мінні поля без заглиблення в землю можуть допомогти реактивні двигуни від списаних літаків, водомети або касетні боєприпаси, а також нові типи тунельних екскаваторів.

Залужний виступив за посилення мобілізації

Крім того, п'ятим пріоритетом, на думку Залужного, є посилення мобілізації шляхом розширення категорій призовників. Головнокомандувач звертає увагу на обмеженість можливостей України в тренуванні резервів на своїй території, зокрема через ризик ударів Росії по навчальним центрам.

Крім того, він вбачає прогалини у законодавстві, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання військових обов'язків.

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"Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки", - розповів український генерал.

ЗСУ потребують ефективнішого управління та швидких рішень

Залужний застеріг від недооцінення Росії, яка, хоч і зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів, втім "матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом тривалого часу". За словами головнокомандувача, партнери України по НАТО теж різко нарощують свої виробничі потужності, але на отримання помітних результатів знадобиться щонайменше рік, а в деяких випадках, як-от літаки та системи управління - вдвічі більше часу.

Аби вирватися з пастки позиційної війни, окрім окреслених завдань, Україні необхідно зосередити увагу на сучасному управлінні для ефективнішої візуалізації поля бою та швидшого ухвалення рішень, одночасно порушуючи російську логістику за допомогою далекобійних ракет, стверджує генерал. Нові, інноваційні підходи можуть перетворити позиційну війну на маневрену, резюмує у статті для The Economist Валерій Залужний.

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