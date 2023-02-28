"Слуга" хоче виключити Безуглу з комітету оборони: за брехню

Нардепці Мар'яні Безуглій закидають надання недостовірної інформації щодо узгодження з Головним управлінням розвідки законопроєкту, який дозволив би призначати на посаду міністра оборони військового. Вона спростовує.

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський пропонує відкликати народну депутатку від провладної фракції "Слуга народу" Мар'яну Безуглу зі складу комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в якій вона обіймає посаду заступниці. Відповідний проєкт постанови він зареєстрував у Раді у вівторок, 28 лютого.

Безуглій закидають брехню про розвідку

Веніславський мотивує "неналежним виконанням" Безуглою своїх обов'язків, що "створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану".

Так, за його словами, на засіданні комітету 16 лютого Безугла надала інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто з Головним управлінням розвідки міністерства оборони (ГУР МО) редакції підготовленого до другого читання тексту законопроєкту №4210, яка була "завідомо недостовірною".

Веніславський посилається на лист начальника ГУР Кирила Буданова, що згодом надійшов до комітету, в якому йдеться, що розвідка законопроєкт не підтримує. Таким чином Безугла свідомо ввела в оману членів комітету, і такі дії "містять ознаки кримінального правопорушення", пише представник президента в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Законопроєкт про військового міністра оборони

Дискусії щодо законопроєкту №4210, який 16 лютого ухвалили в першому читанні, виникли на тлі скандалу в міністерстві оборони України щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.

5 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його місце Буданова.

Оскільки за законодавством міністром оборони може бути лише цивільна особа, в законопроєкт №4210 хотіли внести поправку, яка скасовувала би цю норму, анонсувала Безугла.

Згодом Резніков повідомив, що Зеленський попросив його залишитися на посаді міністра.

Безугла каже про "фактор Льовочкіна"

У відповідь на закиди Безугла припустила, що намагання її звільнити може бути пов'язаним з боротьбою проти знаходження нардепа Сергія Льовочкіна (представник забороненої на час воєнного стану "Опозційної платформи - За життя. - Ред.) в оборонному комітеті. "За кілька днів він (Веніславський. - Ред.) прислав мені проєкт в особисті, як погрозу. Можливо, це пов'язане з моєю боротьбою проти знаходження С. Льовочкіна в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вважаю, представники ексОПЗЖ не мають бути в такому комітеті і взагалі в українському парламенті", - написала вона у Facebook.

Також нардепка переконує, що під час роботи над законопроєктом №4210 вона зв'язувалася з Будановим, який "дав своїх фахівців", чиї пропозиції були враховані. Коментуючи лист Буданова до комітету вона заявила, що це його ввели в оману, бо положень, про які він пише ні в проголосованій редакції першого читання, ні в "актуальній робочій таблиці" до другого немає.

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