Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія
Степан Смишляєв
36 хв. тому
Натомість Резнікова призначать міністром з питань стратегічних галузей промисловості, стверджує нардеп. Він також анонсував призначення головою МВС Ігоря Клименка, а СБУ - Василя Малюка.
https://p.dw.com/p/4N85q
Реклама
Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов буде призначений міністром оборони замість Олексія Резнікова, написав у неділю, 5 лютого, в Telegram голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія.
Він також повідомив, що Резніков "переводиться" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості "для посилення військово-промислового співробітництва". Наразі це міністрество очолює Павло Рябікін.
Крім того, за словами Арахамії, міністром внутрішніх справ буде призначений Ігор Клименко, а головою Служби безпеки України - Василь Малюк. Наразі обидва виконують обов'язки очільників цих відомств.
Звільнення і призначення міністрів і голови СБУ має схвалювати Верховна Рада.
Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні