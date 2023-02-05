Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія

Натомість Резнікова призначать міністром з питань стратегічних галузей промисловості, стверджує нардеп. Він також анонсував призначення головою МВС Ігоря Клименка, а СБУ - Василя Малюка.

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Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов буде призначений міністром оборони замість Олексія Резнікова, написав у неділю, 5 лютого, в Telegram голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія.

Він також повідомив, що Резніков "переводиться" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості "для посилення військово-промислового співробітництва". Наразі це міністрество очолює Павло Рябікін.

Крім того, за словами Арахамії, міністром внутрішніх справ буде призначений Ігор Клименко, а головою Служби безпеки України - Василь Малюк. Наразі обидва виконують обов'язки очільників цих відомств.

Звільнення і призначення міністрів і голови СБУ має схвалювати Верховна Рада.