Ігор Клименко - український правоохоронець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Кліменко".

У вересні 2019 року Ігоря Клименка призначено на посаду голови Національної поліції України. До цього Ігор Клименко був заступником голови Національної поліції України, працював у структурах МВС України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.