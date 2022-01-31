Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ігор Клименко

Ігор Клименко - український правоохоронець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Кліменко".

У вересні 2019 року Ігоря Клименка призначено на посаду голови Національної поліції України. До цього Ігор Клименко був заступником голови Національної поліції України, працював у структурах МВС України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці 31.01.2022

Правоохоронці заявили про затримання групи осіб, яка начебто планувала низку насильницьких акцій у Києві та чотирьох обласних центрах України з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Що відомо на цей момент?
Поліція досі шукає причетних до замаху на помічника Зеленського

Поліція досі шукає причетних до замаху на помічника Зеленського 22.11.2021

Українські правоохоронці за два місяці розслідування не знайшли зброю, з якої обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, та не встановили підозрюваних у злочині.

Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС

Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС 18.11.2021

Американський підприємець разом з українською спільницею замовили вбивство колектора та планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка. Поліція стверджує, що мотивом були старі бізнесові конфлікти міністра.

В Україні поліція не перевіряє COVID-сертифікати на вулицях - Клименко

В Україні поліція не перевіряє COVID-сертифікати на вулицях - Клименко 09.11.2021

Поліція не перевіряє сертифікати про вакцинацію від COVID-19 на вулицях України, зазначив очільник Нацполіції. Натомість вибірково може перевірити паспорт задля контролю дотримання режиму самоізоляції громадянами.

Шефір вважає, що замах на нього скоєно для залякування влади

Шефір вважає, що замах на нього скоєно для залякування влади 22.09.2021

Перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що замах на нього був скоєний для залякування вищого ешелону влади. Він запевнив, що жодних конфліктів у команді Зеленського немає.
Нацполіція затримала чоловіка, що погрожував підірвати Кабмін

Нацполіція затримала чоловіка, що погрожував підірвати Кабмін 04.08.2021

Поліція повідомила, що затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю Кабінету Міністрів України. У відомстві додали, що підозрюваний мав при собі бойову гранату.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині 14.03.2021

Тіло семирічної дівчинки знайшли за чотири дні після зникнення дитини. Підозрюваного у її зґвалтуванні та вбивстві затримали, він намагався скоїти самогубство, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Вибух газу в багатоповерхівці у Києві: щонайменше двоє загиблих

Вибух газу в багатоповерхівці у Києві: щонайменше двоє загиблих 21.06.2020

У 9-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув газ. Потужний вибух зруйнував перекриття між поверхами, загинули щонаменше двоє людей.
Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України

Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України 26.09.2019

Ексголова Національної поліції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За словами міністра, відставка Князєва була плановим кроком.
Національну поліцію України очолив Ігор Клименко

Національну поліцію України очолив Ігор Клименко 25.09.2019

Уряд України призначив керівником Національної поліції Ігоря Клименка, який раніше обіймав посаду заступника глави Нацполіції.