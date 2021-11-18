Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Українські правоохоронці заявили про запобігання провокаціям та насильству під час акцій протесту, які планувалося провести в Києві, Чернігові, Сумах, Черкасах та Полтаві. Як стверджує міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, одна з цілей таких акцій - внутрішньополітична дестабілізація України. За його словами, слідство ще перебуває "на шляху встановлення замовників і бенефіціарів". Що про це відомо на даний момент - в огляді DW.

Що планувалося - версія правоохоронців

У неділю ввечері, 30 січня, пресслужба Національної поліції України повідомила про затримання групи осіб, яка нібито планувала масові заворушення на території України. Наступного дня на брифінгу у Києві глава МВС Денис Монастирський та очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомили деталі попередженої операції та продемонстрували оперативний відеозапис розмови організаторів. На оприлюдненому запису двоє чоловіків, голос одного з яких змінений, російською мовою обговорюють деталі запланованої акції та сценарій заворушень.

Правоохоронці стверджують, що акція, яка мала відбутись 31 січня в Києві біля будівлі Офісу президента, від самого початку не мала нічого спільного з мирним зібранням, а націлювалася на насильство, дискредитацію правоохоронних органів та створення суспільного резонансу. За словами Клименка, організатором ішлося про "жорсткі протистояння та жорсткі сутички з правоохоронцями". "Під час розмов чітко чути задачі "створити картинку", "розкачати ситуацію" та "розіграти спектакль", - наголосив очільник Нацполіції.

Як розповів далі Клименко, заявку на проведення мітингу планувалося подати лише за дві години до його початку. Крім того, організатори хотіли заявити лише 500 учасників. За його словами, зробити саме так планувалося для того, аби Нацгвардія та Нацполіція "не змогли в короткий термін зібрати достатню кількість працівників". За даними правоохоронців, організатори мали намір залучити до проплаченої акції до п’яти тисяч людей, серед яких до півтори тисячі - так званих "тітушок", "які мали влаштувати бійки з правоохоронцями".

За даними МВС, у лютому ще чотири подібні акції мали відбутися в інших обласних центрах України.

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Детальний сценарій

Правоохоронці стверджують, що їм вдалося дізнатися деталі сценарію, за яким мали бути влаштовані заворушення під Офісом президента в Києві. Як розповів Клименко, акція мала розпочатися з виступу спікерів з вимогами формування ініціативної групи та її зустрічі з представником Офісу президента. Водночас завдання "тітушок", продовжив правоохоронець, полягало в тому, аби "підігрівати градус напруги ситуації в натовпі".

За словами Клименка, у промові одного зі спікерів мали пролунати кодові слова, які стали б сигналом до початку сутичок з поліцією, планувалося використовувати димові шашки та вогнегасники. Водночас один з учасників дійства повинен був прикинутися, що його начебто поранили правоохоронці, а низка осіб у медичних жилетах мала вдавати надання першої медичної допомоги. Завдання бойової групи мітингувальників полягало також у тому, аби не підпускати близько представників ЗМІ та інших людей, розповів очільник Нацполіції.

Правоохоронці не розкрили обставин, за яких і де були затримані підозрювані в організації заворушень. Однак, як повідомляється, під час затримання були вилучені серед іншого фаєри, димові шашки, вогнегасники і навіть бутафорська кров, а також листівки та банери з гаслами на кшталт "Наступ на Крим та "ЛДНР", "Війна до перемоги", "Кумовство как у Пороха" тощо.

"Йдеться про свідому, заздалегідь підготовлену насильницьку акцію проти правоохоронців і ми розуміємо, яка була б реакція суспільства, якщо б така акція була вдалою", - наголосив Монастирський.

Проплачена акція?

Як стверджувалося на брифінгу глави МВС та очільника Нацполіції, йдеться про проплачену акцію. Лише як аванс, за даними правоохоронців, учасники групи отримали понад мільйон гривень. Учасникам "масовки" планували платити від 800 гривень, "тітушкам" - від 1200 гривень, а от гонорар за "радикальні акції, запалювання шин" становив би 2500 доларів.

Кого затримали і хто замовник?

За словами правоохоронців, затримані "організатор та помічник" є громадянами України, які мали досвід роботи в правоохоронних органах. Їм уже повідомили про підозру "в замаху на масові заворушення". У разі доведення провини затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі, каже Монастирський.

Також правоохоронці повідомили, що намагаються встановити замовників та кінцевих бенефіціарів заворушень. За словами Монастирського, слідство зараз перевіряє інформацію про зв'язки організаторів із спецслужбами РФ.