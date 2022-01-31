В Україні затримали групу осіб, які планували масові заворушення

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про затримання в Києві групи осіб, які планували масові заворушення в Україні з використанням бутафорської крові. Про це він заявивпід час брифінгу в понеділок, 31 січня.

"Учора в Києві було затримано групу осіб, які планували масові заворушення в центрі столиці (під Офісом президента. - Ред.). Планувалося зібрати до 5 тисяч учасників, з яких до 1,5 тисячі повинні становити так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями", - сказав Монастирський.

Також він зазначив, що під час запланованих заворушень передбачалося застосування насильства. При цьому, зі слів міністра, була заготовлена ​​спеціальна бутафорська кров, "для імітації кровопролиття". Крім цього, було зібрано групу медиків, які мали засвідчити відповідні травми псевдоактивістів. Далі планувалося продемонструвати це на центральних каналах.

На організацію заворушень виділили більше мільйона гривень

"Було заплановано підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів. Ця акція, яка планувалася заздалегідь, одразу була спрямована на насильницькі дії, саме на організацію масових заворушень", - зазначив він. Після акції в Києві, планувалося провести такі ж у низці областей, зокрема у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали понад одного мільйона гривень. З його слів, зазначена сума, яку задокументувала поліція, була лише авансом. "Ми розуміємо, в яких банках вони отримали готівку і зараз визначаємо шляхи надходження цих грошей на відповідні рахунки", - зазначив Клименко.

Дії затриманих осіб кваліфіковані як замах на масові заворушення. Максимальне передбачене покарання - до восьми років ув’язнення. Слідчі Нацполіції готують фігурантам повідомлення про підозру та клопотання до суду про безальтернативне взяття під варту.

Правоохоронні органи встановлюють зв`язки затриманих із спецслужбами РФ.