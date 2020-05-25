 Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

Тіло семирічної дівчинки знайшли за чотири дні після зникнення дитини. Підозрюваного у її зґвалтуванні та вбивстві затримали, він намагався скоїти самогубство, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Голова Нацполіції України Ігор Клименко (архівне фото)

Голова Нацполіції України Ігор Клименко (архівне фото)

У Херсонській області затримали ймовірного ґвалтівника і вбивцю 7-річної Марії Борисової, тіло якої знайшли після чотирьох днів пошуків. Про це ввечері у неділю, 14 березня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців і волонтерів, знайшли мертвою у мішку. Удушення і сліди зґвалтування ...", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, тіло підкинули в недобудоване приміщення, яке до цього кілька разів перевіряли. У колі підозрюваних опинилися всі мешканці села, десятки людей перевірили на детекторі брехні.

Після слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю і ґвалтівника, запевнив голова Нацполіції. "Щоб його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази і отримати попередні висновки експертиз", - зазначив Клименко. За його словами, коли поліцейські прийшли в будинок гаданого зловмисника, підозрюваний лежав із порізаними венами. Його врятували.

Керівниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству в Офісі генпрокурора Юлія Усенко повідомила, що підозрюваному 52 роки.

Дивитись відео 08:37

Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020)

DW.COM

Німеччину шокувало вбивство восьмирічного хлопчика на вокзалі у Франкфурті

40-річний чоловік зіштовхнув на колію перед потягом хлопчика та його матір, через що дитина загинула. Політики засудили злочин, але закликали утриматися від передчасних висновків.  

Убивство хлопчика в Києві: поліція назвала можливі причини стрілянини

Причинами обстрілу автомобіля депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва в Києві могли бути побутові проблеми, його господарська та професійна діяльність, припускають у Нацполіції.  

Затриманим за вбивство хлопчика в Києві оголошено про підозру

Підозрюваним є двоє громадян України 18 і 19 років. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному проваджені.  

Також за темою

Ukraine Prozess im Mordfall Pavel Sheremet NEU

Справа Шеремета: суд подовжив арешт підозрюваному Антоненку 25.05.2020

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко перебуватиме під арештом без права внесення застави до 23 липня, вирішили судді.

Ukraine Parlament Sitzung Arsen Avakov

Поліція отримала нові докази невинуватості Марківа - Аваков 31.08.2020

Аресен Аваков заявив, що Національна поліція України має нові докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії за вбивство журналіста Андреа Роккеллі.

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати 22.05.2020

Адвокати підозрюваних повідомили, що Національна поліція України закінчила розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Реклама

Докладно

Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

Попит на кокаїн під час локдауну - небезпека не лише у ФРН

Незважаючи на локдаун, тонни кокаїну потрапляють до Німеччини з Південної Америки. Як держава вирішує проблему?  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

Пандемія коштувала економіці ФРН 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року в Німеччині оголосили про банкрутство більше 16 тисяч підприємств.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  