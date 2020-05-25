Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

Тіло семирічної дівчинки знайшли за чотири дні після зникнення дитини. Підозрюваного у її зґвалтуванні та вбивстві затримали, він намагався скоїти самогубство, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
У Херсонській області затримали ймовірного ґвалтівника і вбивцю 7-річної Марії Борисової, тіло якої знайшли після чотирьох днів пошуків. Про це ввечері у неділю, 14 березня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
"Дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців і волонтерів, знайшли мертвою у мішку. Удушення і сліди зґвалтування ...", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, тіло підкинули в недобудоване приміщення, яке до цього кілька разів перевіряли. У колі підозрюваних опинилися всі мешканці села, десятки людей перевірили на детекторі брехні.
Після слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю і ґвалтівника, запевнив голова Нацполіції. "Щоб його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази і отримати попередні висновки експертиз", - зазначив Клименко. За його словами, коли поліцейські прийшли в будинок гаданого зловмисника, підозрюваний лежав із порізаними венами. Його врятували.
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