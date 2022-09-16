Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

За тиждень роботи на деокупованих районах Харківської області поліцейські виявили щонайменше 10 катівень та масове поховання в Ізюмі на 445 могил. Більшість з них - загиблі цивільні.

Уже тиждень співробітники Національної поліції України працюють на звільнених від військ РФ районах Харківської області - документують імовірні воєнні злочини РФ та виявляють місцевих колаборантів. Основна робота наразі ведеться за напрямком Балаклія, Ізюм, Шевченкове, Куп'янськ, Вовчанськ, Липці, повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу в п'ятницю, 16 вересня. За цей час правоохоронці відкрили там 204 кримінальних провадження щодо імовірних воєнних злочинів росіян.

Як розповів Клименко, поліцейські виявили щонайменше 10 місць, де окупанти утримували та катували людей. Так, дві катівні війська РФ облаштували в Балаклії - в місцевому відділку поліції та друкарні.

Катування струмом, молотками та "удавками"

Через камери ізолятора місцевої поліції, за даними Клименка, пройшли близько 40 людей, яких утримували там без належних санітарно-гігієнічних умов від тижня до 48 днів. Окрему камеру облаштували для жінок. Для гігієни їм надавали лише медичні маски, в туалет виводили двічі на день.

Правоохоронці встановили, що в Балаклійському ізоляторі перебували підрозділ ОМОНу з Тольятті, представники Федеральної служби безпеки РФ, бійці псевдоутворення "ЛНР", які здійснювали зовнішню охорону, та підрозділи російської національної гвардії.

Особливий жах в місцевих викликала катівня в друкарні, каже Клименко. "У Балаклії також була катівня в друкарні - набагато жорстокіша. На територію друкарні було завезено чотири пластикові бокси з будівлі суду і людей тримали в цих прозорих боксах цілодобово протягом багатьох днів", - розповів очільник Нацполіції.

За його даними, людей там катували електричним струмом, молотками та так званими "удавками". "Удавка - це два дерев'яні або металеві дрючки, між ними проволока, якою давили людину. Один із загиблих наших громадян був задушений таким чином - аграрій 40 років", - додав керівник відомства.

Шість інших катівень правоохоронці виявили в Ізюмі, по одній - у Вовчанську та в селі Гракове.

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Також, за словами Клименка, росіяни катували не лише українців, а громадян інших країн. Він розповів, що під час спроби евакуації війська РФ затримали сім студентів Куп'янського медичного коледжу, громадян Шрі-Ланки, та утримували в катівні у Вовчанську - на території агрегатного заводу.

"Над ними знущалися. У двох людей на великих пальцях ніг плоскогубцями відірвані нігті", - розповів глава Нацполіції та додав, що наразі вони перебувають у безпеці, однак їхній психологічний стан важкий.

Масове поховання на 445 могил у "зруйнованому вщент" Ізюмі

Загалом Клименко повідомив, що наразі відомо про близько 50 загиблих цивільних на звільнених територіях Харківщини. Він наголосив, що ця цифра не остаточна, до неї, зокрема, не включено дані з виявленого масового поховання у "знищеному вщент" Ізюмі.

За даними Нацполіції, масове поховання в Ізюмі налічує близько 445 могил Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Ексгумацію тіл, яких, за даними поліції, там близько 445, їх ідентифікацію та встановлення обставин смерті розпочали лише 16 вересня. За попередніми даними, більшість з похованих - цивільні мешканці, наголосив Клименко. Серед знайдених на Харківщині тіл були й люди з відрізаними вухами.

"Кожен, хто співпрацював з росіянами, відповість за законом"

Одним з напрямків роботи правоохоронців на звільнених територіях є пошук та встановлення колаборантів. Як зазначив Клименко, перевіряють всіх, хто так чи інакше співпрацював з окупантами. Тяжкість злочину встановлюватиме суд. "Є люди, які годували російських солдатів і грали з ними в карти. Суд має визначити - колаборанти вони чи ні", - зазначив очільник Нацполіції.

За його словами, представники місцевої влади деокупованих частин Харківської області та правоохоронних органів, які працювали з РФ, втекли на територію Росії чи так званої "ЛНР". Їм оголошуватимуть про підозри заочно.

Деякі голови селищних рад, яких підозрюють у співпраці з окупантами, залишилися та перебувають під слідством. Особливу небезпеку становлять ті, хто показував дорогу для проходу диверсійно-розвідувальних груп РФ, видавав українських військових і позиції Збройних сил України, намагався працювати в школах і викладати за російською програмою, зауважив Клименко.

Водночас він додав, що поліція не має інформації про освітян з РФ, які прибули на Харківщину для роботи в закладах освіти, але не виключив, що такі дані є в розпорядженні інших правоохоронних органів. Наразі поліцією відкрито 19 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму освітян по країні, чотирьом з них оголосили про підозру, повідомив Ігор Клименко.

Крім того, в провадженні Державного бюро розслідувань перебуває "кілька десятків" справ щодо працівників Нацполіції, які згодилися працювати з російськими окупантами. Як запевнив Клименко, це менше ніж 0,5 відсотка персоналу.

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