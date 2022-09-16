На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

На звільненій з-під російської окупації території Харківської області правоохоронці знайшли шість катівень в Ізюмі, дві - в Балаклії, по одній - у Вовчанську та в Граковому.

Національна поліція України виявила щонайменше 10 катівень на деокупованій території Харківської області. Про це повідомив глава відомства Ігор Клименко на брифінгу в п'ятницю, 16 вересня.

За його словами, дві катівні російські військові облаштували в Балаклії.

Як зазначив Клименко, росіяни, серед яких були службовці Росгвардії, російського ОМОНу, Федеральної служби безпеки РФ, і бійці псевдоутворення "ЛНР," тримали в підвалах ізолятора місцевого відділку поліції майже 50 людей від тижня до 48 днів без санітарно-гігієнічних умов.

"У Балаклії також була катівня в друкарні - набагато жорстокіша. На територію друкарні було завезено чотири бокси з будівлі суду і людей тримали в цих прозорих боксах цілодобово протягом багатьох днів", - розповів Клименко. За його даними, людей там катували електричним струмом, молотками та так званими "удавками". "Удавка - це два дерев'яні або металеві крючки, між ними проволока, якою давили людину. Один із загиблих наших громадян був задушений таким чином - аграрій 40 років", - додав очільник Нацполіції.

Шість катівень правоохоронці виявили в Ізюмі, по одній - у Вовчанську та в селі Гракове.

Загалом за тиждень роботи на звільнених частинах Харківщини поліцейські відкрили 204 кримінальних проваджень щодо ймовірних воєнних злочинів, скоєних військовими РФ.

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Масове поховання в Ізюмі

Напередодні в Ізюмі виявили масове поховання людей. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, правоохоронці вже розпочали там усі необхідні процесуальні дії.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що на місці масового поховання знайшли 440 тіл.

Клименко уточнив на брифінгу, що за попередньою інформацією, більшість похованих там людей - цивільні, а не військові.

Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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