На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

За його словами, дві катівні російські військові облаштували в Балаклії.
Як зазначив Клименко, росіяни, серед яких були службовці Росгвардії, російського ОМОНу, Федеральної служби безпеки РФ, і бійці псевдоутворення "ЛНР," тримали в підвалах ізолятора місцевого відділку поліції майже 50 людей від тижня до 48 днів без санітарно-гігієнічних умов.
"У Балаклії також була катівня в друкарні - набагато жорстокіша. На територію друкарні було завезено чотири бокси з будівлі суду і людей тримали в цих прозорих боксах цілодобово протягом багатьох днів", - розповів Клименко. За його даними, людей там катували електричним струмом, молотками та так званими "удавками". "Удавка - це два дерев'яні або металеві крючки, між ними проволока, якою давили людину. Один із загиблих наших громадян був задушений таким чином - аграрій 40 років", - додав очільник Нацполіції.
Шість катівень правоохоронці виявили в Ізюмі, по одній - у Вовчанську та в селі Гракове.