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Балаклія

Тема

Балаклія - місто у Харківській області.

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Докладно

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Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

На Харківщині досі залишається багато російських мін у приватних будинках та на городах. Як місцеві з цим живуть?
Суспільство11 квітня 2023 р.02:27 хв.
Звільнене ЗСУ місто Балаклія, 16 вересня 2022 року

Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?

Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?

Відступаючи з Балаклії, російські війська залишили тисячі документів. Журналісти Reuters вивчили частину з них.
Конфлікти27 жовтня 2022 р.
Ізюм, Харківська область

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

Після російської окупації зима може стати найважчим випробуванням, побоюються люди зі звільнених міст та сіл Харківщини.
Політика10 жовтня 2022 р.
Вишкрябана на стіні молитва та відлік днів у підвалі катівні в Балаклії

"Як в 30-ті роки": розповіді очевидців окупації Харківщини

"Як в 30-ті роки": розповіді очевидців окупації Харківщини

Катування шокером, доноси та життя під тиском - DW наводить розповіді очевидців окупації з Балаклії.
Політика22 вересня 2022 р.
Ексгумація тіл загиблих у Балаклії

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Мешканці міста Балаклія розповідають про пережиті жахіття та про колаборантів, які допомагали окупантам. Репортаж DW.
Конфлікти16 вересня 2022 р.
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"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

Про життя в страху, тортури в катівні і вбивства рідних розповідають мешканці звільненої Балаклії на Харківщині.
Суспільство15 вересня 2022 р.04:58 хв.
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