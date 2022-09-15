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Балаклія
Тема
Балаклія - місто у Харківській області.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі
Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі
На Харківщині досі залишається багато російських мін у приватних будинках та на городах. Як місцеві з цим живуть?
Суспільство
11.04.2023
11 квітня 2023 р.
02:27 хв.
Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?
Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?
Відступаючи з Балаклії, російські війська залишили тисячі документів. Журналісти Reuters вивчили частину з них.
Конфлікти
27.10.2022
27 жовтня 2022 р.
На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону
На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону
Після російської окупації зима може стати найважчим випробуванням, побоюються люди зі звільнених міст та сіл Харківщини.
Політика
10.10.2022
10 жовтня 2022 р.
"Як в 30-ті роки": розповіді очевидців окупації Харківщини
"Як в 30-ті роки": розповіді очевидців окупації Харківщини
Катування шокером, доноси та життя під тиском - DW наводить розповіді очевидців окупації з Балаклії.
Політика
22.09.2022
22 вересня 2022 р.
Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни
Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни
Мешканці міста Балаклія розповідають про пережиті жахіття та про колаборантів, які допомагали окупантам. Репортаж DW.
Конфлікти
16.09.2022
16 вересня 2022 р.
"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію
"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію
Про життя в страху, тортури в катівні і вбивства рідних розповідають мешканці звільненої Балаклії на Харківщині.
Суспільство
15.09.2022
15 вересня 2022 р.
04:58 хв.
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