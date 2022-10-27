Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?

Відступаючи з Балаклії, росіяни залишили тисячі документів. Журналісти Reuters вивчили їх і дізналися, зокрема, про проблеми з постачанням і бойовим духом окупантів, а також про те, що наступу ЗСУ чекали ще в липні.

Поспішно відступаючи на початку вересня з міста Балаклія Харківської області, російські війська залишили у своєму колишньому штабі тисячі сторінок документів. Журналісти агентства Reuters вивчили сотні з них і в середу, 26 жовтня, опублікували детальну статтю про те, що вони з них дізналися .

Серед досліджених документів - записник невпізнаного російського офіцера, який описує ситуацію на фронті та в тилу, а також записи розмов, письмові доповіді командирів і координати російських підрозділів. Справжність останньої інформації журналісти Reuters перевірили, відвідавши ці локації в деокупованих населених пунктах сходу України - місцеві жителі підтвердили, що частини ЗС РФ і проросійських сепаратистів справді там базувалися.

Ідентифіковано командувачів ЗС РФ у Балаклії

Згідно з вивченими документами, російськими військами в Балаклії командував полковник Іван Попов, який раніше воював у Чечні та Грузії. Як і більшість інших старших офіцерів балаклійського угруповання, Попов служить в 11-му армійському корпусі Балтійського флоту. Його дружина повідомила Reuters, що під час боїв в Україні його було поранено і він провів місяць у госпіталі, після чого отримав генеральське звання. Окрім Попова, у розслідуванні Reuters згадуються імена і військові посади ще понад десяти старших командирів, які базувалися у Балаклії.

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Також у документах згадується військовий комендант міста "В. Граніт" - агентство вважає, що це псевдонім (у червні його згадував Харківський антикорупційний центр у своєму матеріалі "Окупаційна влада Балаклії: подробиці "). Агентство пише, що родичі затриманих місцевих жителів неодноразово просили "Граніта" звільнити їх, проте щоразу безуспішно. Харківська поліція з'ясувала, що в приміщенні поліцейського відділення в Балаклії було організовано катівню, де із затриманих вибивали свідчення із застосуванням тортур.

Командний пункт ЗС РФ у Балаклії було обладнано в колишньому комплексі автообслуговування. Під час деокупації міста 6-8 вересня Збройні сили України (ЗСУ) завдали по будівлі кілька точкових ударів, знищивши її наземну частину. Внаслідок цих ударів загинули десятки російських військовослужбовців, пише агентство. Документи знайшли в підвалі, де проводили щоденні наради офіцери. За словами місцевих жителів, евакуація російських військових була хаотичною, на виїзді з міста утворився затор.

Найманці "ЛНР" виконували поліцейські функції

Списки військових, знайдені у Балаклії, свідчать про те, що тут перебували не лише російські військові, але й найманці самопроголошеного утворення "ЛНР". Саме на них покладалася значна частина поліцейських функцій стосовно цивільного населення. Згідно з відомостей, отриманих з документів, найманці з "ЛНР" бути значно гірше оснащені, ніж російські військові. Як приклад наводиться один з них, який отримав поранення пальців після того, як у нього в руках вибухнула гвинтівка Мосіна - зброя, розроблена ще наприкінці 19 століття і яку вже давно знято з виробництва.

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Значно відрізнялася й оплата, яку отримували (або яку їм обіцяли платити. - Ред.) російські військові і найманці "ЛНР", свідчить знайдена на базі у Балаклії таблиця - 3200 і 1400 доларів щомісяця у перерахунку відповідно, включаючи додаткові виплати. Командир вогнеметної роти з "ЛНР" в одному з документів записав, що вісім з його підлеглих мають судимості, зокрема один з них - за зґвалтування та сексуальне насильство.

Українського наступу чекали ще в липні

З покинутих у Балаклії документів випливає, що українського контрнаступу окупанти чекали ще наприкінці липня, пише Reuters. 19 липня російський офіцер згадує у своїх записах бої за село Гракове Харківської області, яке росіяни змогли утримати тільки ціною значних втрат. 21 липня Попов отримав доповідь з інформацією від ФСБ про те, що Україна доставила в район Балаклії три ракетні установки HIMARS, а також встановила місце розташування командного поста і чотирьох складів.

24 липня в записнику з'явилося повідомлення про загибель 12 військовослужбовців 336-ї бригади морської піхоти ЗС РФ унаслідок удару HIMARS. В іншому записі, зробленому того самого дня, офіцер називає "виродком" командира загону Артема Штанька, який воював у Граковому - за те, що той відступив разом із підлеглими. Батько Штанька розповів Reuters, що його сина перевели до іншого підрозділу і він продовжує воювати в Україні. 4 серпня до Балаклії, згідно з документами, прибули військові фахівці з електроніки - вони намагалися за допомогою комплексу радіоелектронної боротьби "Поле-21" створити перешкоди для систем супутникової навігації, дані яких використовуються при наведенні ракет HIMARS.

Також з документів випливає, що з кінця липня російські окупанти не мали сумнівів у тому, що Збройні сили України підуть у контрнаступ, щоб "взяти під контроль Балаклію". Ці плани підтверджували також дані перехоплених росіянами телефонних розмов. У знайдених документах стверджується, що деякі з номерів тих, хто телефонував, було зареєстровано в Естонії, Великобританії, Нідерландах і США - й окупанти вирішили, що це західні найманці або інструктори. У міноборони Естонії заявили Reuters, що естонські війська не проводять операцій в Україні, а військові відомства інших країн не відповіли на запити агентства.

Окупантам у Балаклії бракувало людей і техніки

Вивчені Reuters документи також показують, що російські війська в регіоні відчували брак особового складу. Згідно з доповіддю від 30 серпня, загалом війська угруповання було укомплектовано до 71 відсотка від штатної чисельності. Однак у деяких підрозділах ситуація була набагато гіршою: так, в одному з батальйонів воювало тільки 49 осіб замість передбачених 240, а бригаду резервістів "БАРС" було укомплектовано лише на 23 відсотки.

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Крім того, російським окупантам бракувало техніки. Аналіз документів свідчить, що з п'яти дронів, які були в розпорядженні угруповання на 25 липня, до кінця серпня залишилося два, з восьми БТР - три, а з 24 протитанкових комплексів "Фагот" - тільки чотири. Наявний радіолокаційний комплекс "Зоопарк", здатний, зокрема, розвідувати позиції артилерії противника і перехоплювати управління його дронами, було також знищено.

Наприкінці серпня "не було жодних постачань боєприпасів або дронів", розповів Reuters на умовах анонімності російський офіцер, який воював під Балаклією. Він згадав, зокрема, "найгірший день" 27 серпня, коли ЗСУ завдали масованого артилерійського удару по російських позиціях, і один із його друзів загинув у нього на руках, а артилерія окупантів не змогла нічим відповісти.