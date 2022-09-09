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Український військовий на півдні, червень 2022
Український військовий на півдні, червень 2022Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Зеленський офіційно підтвердив звільнення ЗСУ Балаклії

Аліна Коломієць
4 год. тому

Усього з початку вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів, заявив президент.

https://www.dw.com/uk/harkivsina-zsu-zvilnili-balakliu-i-prosunulis-na-50-km-za-tri-dni/a-63064853

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині.

Ввечері 8 вересня він опублікував відео, на якому український військовослужбовець стоїть на даху на російському прапорі, а позаду нього встановлений прапор України. "Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Kraken. Сьогодні 8 вересня, 16:00", - говорить військовий на відео.

ЗСУ просунулись на Харківському напрямку на 50 км за три дні

У ранковому зведенні в п'ятницю, 9 вересня, генеральний штаб Збройних силу України (ЗСУ) повідомив, що українські військові за три дні просунулися на Харківському напрямку майже на 50 кілометрів.

Окремі підрозділи РФ, за даними розвідки, зазнали там значних втрат. "Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Росії. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - розповіли в генштабі.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, у якому наголошується що український контрнаступ у Херсонській області змусив російські війська перемістити увагу на південь. Це й дало змогу ЗСУ розпочати дуже ефективні контратаки на Харківщині.

Україна звільнила тисячу квадратних кілометрів з вересня

Напередодні Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні, що в рамках оборонних операцій ЗСУ звільнили вже десятки населених пунктів. За його словами, всього з першого вересня військові звільнили понад тисячу квадратних кілометрів українського території. "Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, встановлений цими днями", - наголосив президент України.

Він також повідомив, що Ставка Верховного головнокомандувача продовжить працювати у форматі доволі частих засідань і нарад для звільнення окупованих територій України.

Читайте також: Наступ ЗСУ на півдні України: що кажуть про нього західні експерти

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