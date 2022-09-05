ISW: Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході

Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у неділю, 4 вересня.

За даними аналітиків, Збройні сили України (ЗСУ) просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

В ISW припускають, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські війська намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, підірвати їхнє командування та послабити моральний дух солдатів. "Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій, а також, ймовірно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська", - вважають аналітики.

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ЗСУ звільнили три населені пункти на півдні та сході

Увечері 4 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України та одного - в Донецькій області, однак не вказав їхні назви.

Як зазначає ISW, одна з цих трьох локацій - селище міського типу Високопілля у Херсонській області, де військові ЗСУ підняли державний прапор України над будівлею лікарні, інша - село Озерне на Донеччині в 20 кілометрах на північний захід від Сіверська, де ЗСУ форсували річку Сіверський Донець. Назва третього населеного пункту в звіті не зазначається.

Аналітики зауважують, що прогрес контрнаступу ЗСУ змусив російських військових блогерів робити реалістичніші коментарі, тоді як раніше вони "дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля".

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ISW: Війська РФ мілітаризували ЗАЕС

Аналітики ISW також констатують, що російські війська мілітаризували Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

"На геолокаційних кадрах від 2-3 вересня видно, як війська РФ стріляють із реактивних систем залпового вогню з позицій на території ЗАЕС у радіусі одного кілометра від ядерного реактора. Ці кадри, оприлюднені виданням The Insider, підтверджують попередню оцінку ISW про те, що російські війська мілітаризували ЗАЕС", - зазначається в звіті.

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