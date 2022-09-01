Гроссі: Фізичну цілісність ЗАЕС порушено

190-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 1 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події четверга, 1 вересня (час київський).

Про новини 2 вересня читайте за посиланням.

++22.20++

Данія поставить військову форму та зимовий одяг для українських захисників, повідомила пресслужба президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві. Як повідомляється, глава держави висловив удячність уряду та прем'єр-міністру Данії за військову, політичну та фінансову підтримку України, зокрема, за те, що вона забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом. "Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку досить швидку реакцію", - сказав Зеленський.

++21.32++

Командира російського танка визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни та засуджено до позбавлення волі терміном 8 років і 6 місяців, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його засуджено до 8 років і 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні, розміщеному в четвер на сайті Офісу генпрокурора. Обвинувачуваний брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ і 24 лютого перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення Чернігова. "На початку березня окупант напав на жителя села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. В подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України", - зазначається у повідомленні. За інформацією прокуратури, під час судового розгляду російський військовий визнав свою провину в скоєнні злочину і щиро розкаявся.

++21.10++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що повністю відмовитися від російського газу для його країни було б безвідповідально. "Ми не робитимемо цього самі, я вважаю це не дуже відповідальним", - зауважив Шольц у четвер під час спілкування з громадянами в Ессені. Але він запевнив, що ФРН добре підготувалася на той випадок, якщо Росія сама вирішить припинити постачання газу, і зможе пережити майбутню зиму.

Постійна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС

++20.58++

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на Запорізьку АЕС заявив, що "фізична цілісність" станції є "порушеною" після того, як територія цього українського ядерного об'єкту регулярно обстрілювалася, повідомляє AFP. Раніше Київ неодноразово обвинувачував російських окупантів в обстрілах території ЗАЕС. Натомість в російському міноборони та окупаційній адміністрації обвинувачували в обстрілах ЗСУ.

Гроссі також підтвердив інформацію про те, що МАГАТЕ встановлює на об'єкті постійну присутність. "Я щойно завершив перше відвідування основних місць, які ми хотіли побачити під час першого візиту на об'єкт. Зрозуміло, ще багато чого належить зробити", - сказав Гроссі після візиту на ЗАЕС.

++20.40++

Росія припинить постачання нафтопродуктів країнам, які запровадять граничну ціну на російську нафту, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак. За його словами, спроби запровадити обмеження на ціну російської нафти "повністю зруйнують світовий ринок". Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) планують обговорити можливість запровадження граничної ціни на російську нафту 2 вересня.

++20.05++

Фінляндія надасть військову допомогу Україні на суму 8,3 мільйона євро. "Україна продовжує оборонну боротьбу, потреба допомоги залишається високою", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен. За його словами, конкретна інформація про склад допомоги не розголошується з міркувань безпеки. З початку війни Фінляндія надала Києву допомогу на 92 мільйони євро.

++19.18++

За пів року війни в Україні загинули понад 900 російських елітних військових фахівців, включаючи спецпризначенців ГРУ, морпіхів, десантників та військових льотчиків, підрахувалa ВВС на основі списку підтверджених загиблих російських військових, складених журналістами.

++19.03++

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури в Миколаївській області. "Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині", - зауважив Зеленський.

Путін прагне захопити усю Донеччину до 15 вересня - ГШ ЗСУ

++18.59++

Війська РФ коригують свої плани та дії відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. "Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня", - сказав Громов на брифінгу в Києві в четвер. За його словами, наразі РФ здійснює перегрупування 3 армійського корпусу до Донецького операційного району. "Ми розглядаємо питання, що безпосередньо за участю цього з'єднання будуть спроби проведення наступальних дій на донецькому напрямку", - зазначив Громов.

++18.41++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом". "Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більшість членів делегації", – зазначено в повідомленні компанії у телеграм-каналі в четвер увечері. Згідно з ним, зараз на ЗАЕС залишилися п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. "Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили в НАЕК.

++18.39++

За пів року розв'язаної Росією війни в Україні постраждало майже 3 мільйони гектарів лісів, що становить третину її лісового фонду, а збитки, завдані рослинному світу та лісам, зросли орієнтовно до 183 мільярдів гривень, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. "Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році у нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 га, то за поточні пів року ми вже фіксуємо понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін", - сказав Стрілець на брифінгу у Києві у четвер, цитує "Інтерфакс-Україна". За його даними, 20 відсотків природоохоронних територій України уражені війною, під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків.

++18.10++

Частина інспекторів МАГАТЕ залишила територію Запорізької АЕС, повідомляє Reuters. До цього вони провели на ЗАЕС кілька годин. За словами гендиректора організації Рафаеля Гроссі, частина експертів залишаться на електростанції для проведення подальших досліджень. Він також заявив, що головним завданням на сьогодні є недопущення аварії на ЗАЕС.

++18.05++

Євросоюз відкрив медичний центр у польському місті Жешув для надання допомоги українцям, які очікують на евакуаційні рейси, повідомляє агентство AFP. За словами офіційного представника Єврокомісії Балаша Уйварі, новий хаб стане "безпечним простором" для українців - як для цивільних, так і для військовослужбовців. Тут їм надаватимуть необхідну медичну та психологічну допомогу, а два евакуаційні рейси на тиждень, що надаються Норвегією, доставлятимуть пацієнтів із центру до лікарень по всій Європі, що має знизити навантаження на сусідні з Україною Польщу, Словаччину та Молдову. У рамках програми ЄС з евакуації українців, яка діє з 11 березня, 1143 людей було доставлено до лікарень 18 європейських країн, нагадує AFP.

Вербування російських в'язнів на війну триває

++18.00++

Російське видання "Вот Так" повідомило про вербування засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним ув'язнених ще двох російських колоній для участі у війні проти Україні. За словами співрозмовника видання в колонії міста Батайськ в Ростовській області, Пригожин особисто разом із керівником ПВК Дмитром Уткіним "нещодавно" побували в колонії, де зібрали всіх на плацу і повідомили, що шукають "вбивць і грабіжників", пообіцявши амністію через півроку служби. За словами ув'язненого, на запис "вишикувалася величезна черга", а з півтори тисячі засуджених, за його оцінкою, записатися на війну вирішила приблизно половина. Ув'язненим, які зібралися на плацу, Пригожин сказав, що на війні вони зможуть "робити з українцями все, що завгодно, вам нічого за це не буде". У ще одній колонії Ростовської області з тисячі людей близько 300 погодилися вирушити на війну, розповів один із ув'язнених.

++17.45++

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 1 вересня повністю задовольнила позовні вимоги міністерства юстиції України та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина, на якого указом президента України накладено санкції, повідомляє ВАКС. "Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація передбачена законом України "Про санкції", має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України", - наголошується в повідомленні суду, розміщеному в четвер на сайті ВАСК. Натомість "Центр протидії корупції" на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова. Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів, а також частки олігарха в кількох українських фірмах.

++17.20++

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод переконаний, що президент РФ Володимир Путін не зможе виграти війну проти України. "Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і у фігуральному значенні. Й усі ці надії кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану та натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод на пресконференції у Києві в четвер, цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Данія бачить, що Україна зламала плани РФ. "Наступна фаза буде зосереджена на тому, щоб Росія вже зазнала остаточної поразки, а Україна стала переможцем, і саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання та навчання вашим військовим", - зазначив Кофод. Він також виступив за обмеження поїздок росіян до ЄС. "Ми маємо дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію", - зауважив Кофод.

Макрон хоче й далі розмовляти з Путіним

++16.47++

Президент Франції Еммануель Макрон вважає необхідним продовження діалогу з Росією попри розв'язану нею війну в Україні. Це, на думку Макрона, потрібно задля того, щоб в подальшому можна було вести мирні переговори, коли Москва і Київ будуть до них готові. "Підготовка до миру означає переговори з усіма сторонами, включно, як я робив кілька днів тому, і буду робити знову, з Росією", - цитує президента Франції агенція AFP.

Він додав, що західні країни не можуть дозволити Росії виграти цю війну, "демонструючи поразку міжнародного порядку та наших цінностей", і мають продовжувати гуманітарну, військову і економічну підтримку України. При цьому завданням Франції він бачить "готувати мирне рішення та перешкоджати ескалації".

++16.40++

Військові не повідомляють про звільнення від окупантів населених пунктів на півдні України, оскільки цю інформацію може використати ворог для артилерійських та авіаударів по щойно звільнених територіях, повідомила на брифінгу у четвер керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Ми не проголошуємо звільнення населених пунктів саме з гуманітарною метою, тому що такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними, артударами ворога. Це треба усвідомити всім і не поспішити з цією інформацією", - розповіла Гуменюк, цитують "Українськi новини". Вона додала, що інформацію про звільнення можна обнародувати після того, як українські захисники повністю "зачистять" населений пункт і значно просунуться вперед. "Раніше - це просто дуже велика, а може бути й фатальна помилка", - пояснила речниця.

++16.30++

З 8 до 14 вересня у Білорусі відбудеться командно-штабне навчання, у зв'язку з чим Збройні Сили України готові до будь-якого перебігу подій, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Він повідомив, що ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Водночас, задумом майбутнього командно-штабного навчання у Білорусі передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. "Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямку. Але ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій, зокрема й на північному напрямку нашої держави", - наголосив Громов, цитує "Інтерфакс-Україна".

Віцепрезидент ЄК в Україні

++16.21++

Заступник голови Європейської Комісії Маргарітіс Схінас прибув в Україну, повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. "Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас міг зустріти 1 вересня, початок навчального року, де завгодно в Європі. Він вирішив приїхати в Україну, де в школах, на жаль, потрібні бомбосховища. Щоб ще раз прояснити: ЄС та Україна - одна родина", - написав Маасікас у Twitter в четвер, додавши кілька фотографій Схінас в одній з українських шкіл.

++16.15++

Експерти МАГАТЕ у четвер оглядають територію АЕС в Енергодарі на захопленій Росією території Запорізької області, їх супроводжують представники держкорпорації "Росатом" та журналісти, повідомляє "Інтерфакс".

++15.50++

Президент РФ Володимир Путін прибув у четвер до Калінінграда, де проведе низку заходів, зокрема обговорить з губернатором регіону проблеми Калінінградської області на тлі європейських санкцій. Як повідомив раніше журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, під час зустрічі з губернатором Антоном Аліхановим предметно обговорюватиметься проблема з оплатою за транзит до Калінінграда через Литву, яку припинив приймати литовський банк.

++15.37++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод, який перебуває з візитом у Києві, обговорили підтримку та відновлення України. "Данія і надалі залишається нашим надійним партнером. Ми високо цінуємо всебічну підтримку, зокрема у сфері постачання військових технологій та зброї, у сфері надання гуманітарної допомоги, створення відповідних місць для лікування поранених людей в Україні", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі. Крім того, Шмигаль та Кофод обговорили питання постачання газу, а також ситуацію на Запорізькій АЕС. Міністр закордонних справ Данії подякував Україні та українцям за те, що вони борються за свою свободу і за свободу всіх у Європі. Кофод також наголосив, що Данія підтримуватиме Україну і надалі, як у військовій сфері, так і у відновленні, зокрема вже готують новий пакет допомоги.

++15.26++

У Фінляндії з 1 вересня набуває чинності ініціатива влади, покликана скоротити кількість шенгенських віз, які видають росіянам, у 10 разів, повідомляє AP. Так, згідно з новими правилами, тепер Фінляндія прийматиме у росіян документи та заяви на отримання туристичної візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську.

Нові обстріли Миколаєва

++15.12++

Російська армія продовжує обстріли Миколаєва. "Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - повідомив в Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він додав, що у четвер тривога в місті лунає дуже часто і закликав мешканців бути максимально обережними.

++15.02++

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) під час евакуації українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі задокументував особисті дані близько 1800 військових, повідомляє агентство "Укрінформ" із посиланням на генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні. При цьому він зауважив, що даних про загальну кількість військовополонених в організації не мають, і визнав, що Червоний Хрест не може гарантувати безпеку українських військовополонених після того, як вони потрапили до рук російських військовослужбовців.

++14.50++

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

++14.42++

"Випав з вікна": у Росії загинув голова ради директорів "Лукойла"

У Москві загинув голова ради директорів найбільшого російського нафтовидобувного концерну "Лукойл" Равіль Маганов.

Маганов із президентом РФ Володимиром Путіним Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Це офіційно підтвердили в компанії, але причину смерті не назвали. Тим часом російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Маганов "випав з вікна" лікарні у Москві.

Рада директорів "Лукойла" на початку березня виступила за "швидке припинення збройного конфлікту" в Україні. Водночас у травні "Лукойл" викупив мережу автозаправок Shell у Росії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосила про вихід зі спільних проєктів із російським газовим монополістом "Газпром".

Читайте детальніше: "Випав з вікна": у Росії загинув голова ради директорів "Лукойла"

++14.40++

Контрнаступ Збройних сил України на півдні країни не впливає на роботу зернових коридорів, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк. "Робота зернових коридорів триває за заздалегідь визначеним планом", - запевнила вона.

++14.35++

У Брюсселі 5 вересня пройде Рада асоціації Україна-ЄС

5 вересня в Брюсселі відбудеться восьме засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз. Засідання пройде під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Делегацію ЄС очолить верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

На засіданні обговорять виконання Угоди про асоціацію, а також підтримку України з боку Євросоюзу від початку війни, розв'язаної Росією. Крім того, обговорюватиметься заявка України на членство в ЄС, повідомляється на сайті Європейської Ради.

++14.25++

Кількість учнів, які цього року пішли до школи, зменшилась порівняно з минулим: 3,9 мільйона проти 4,2 мільйона. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко на брифінгу. Водночас він зазначив, що основна причина цього - не війна, а демографічний спад.

За його словами, 800 тисяч школярів вийшли на очне навчання, 1,2 мільйона - в онлайн-форматі, решта - за змішаною системою.

++14.04++

Червоний Хрест так і не отримав доступу до постраждалих в Оленівці

За місяць, що минув з моменту удару по колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не отримав доступу до постраждалих.

Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Ми докладаємо великих зусиль, щоби це змінити", - заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, який зараз перебуває в Україні.

Наразі, за його словами, представники Червоного Хреста змогли відвідати лише декілька сотень військовополонених "по обидва боки". Проте, як підкреслив Мардіні, у МКЧХ є інформація про ще тисячі осіб, до яких організація не має доступу.

Читайте докладніше: Червоний Хрест так і не отримав доступу до постраждалих в Оленівці

++13.37++

В Україні стартував продаж поштової марки "Пес Патрон", повідомляє "Укрпошта". На церемонії погашення марки були присутні президент України Володимир Зеленський та сам пес-сапер, якому її присвятили. "Усі зібрані кошти будуть спрямовані через фандрейзингову платформу United24 на закупівлю машини для розмінування Armtrac 400", - повідомив Зеленський.

Читайте також: Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

++13.29++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та очільник місії, що прямує на Запорізьку атомну електростанцію, Рафаель Гроссі поспілкувався з журналістами: "Ми знаємо про поточну ситуацію: посилилась військова активність, в тому числі цього ранку. Кілька хвилин тому українські військові ввели мене в курс справи, розповіли про високі ризики. Але зваживши всі "за" і "проти", і зайшовши так далеко, ми не зупиняємося, ми продовжимо".

++13.17++

Україна просить про екстрадицію одного з фігурантів журналістського розслідування про так званий "батальйон Монако" - олігархів, бізнесменів і народних депутатів, які виїхали з країни на тлі війни, розв'язаної Росією. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). Розслідується законність перетину ними кордону.

"Працівники ДБР підтвердили місцезнаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України", - йдеться у повідомленні.

Також у ДБР повідомили про арешт майна іншого фігуранта розслідування, щодо якого відкрите кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

++12.58++

Майже третина шкіл в Україні працюватиме очно - міносвіти

Майже третина шкіл України працюватиме очно, повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Avalon/Photoshot/picture alliance

"В Україні наразі налічується в мережі 12 910 шкіл. З них приблизно 3,5 тисячі навчатимуться офлайн. Майже 4,5 тисячі навчатимуться в змішаному режимі - це офлайн навчання з елементами дистанційного. Всі інші школи навчатимуться в онлайн-режимі", - розповів він. Серед закладів, які працюватимуть лише онлайн - понад тисяча шкіл, розташованих на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Читайте детальніше: Майже третина шкіл в Україні працюватиме очно - міносвіти

++12.45++

До України з візитом прибув міністр закордонних справ Данії

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув із неанонсованим візитом до України. "Радий повернутися до прекрасного Києва, щоби наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу", - написав він у Twitter.

Міністр також анонсував нову військову допомогу Україні. "Наразі ми надали понад 400 мільйонів євро на військову підтримку - і буде більше", - зазначив Кофод.

Глава МЗС Данії вже відвідував Україну 2 травня. Тоді він відвідав Ірпінь та пообіцяв українській владі допомогу в зборі доказів російських воєнних злочинів, а також у відбудові Миколаєва.

++12.20++

Президент України Володимир Зеленський відвідав з нагоди початку навчального року одну зі шкіл Ірпеня на Київщині. "Заклад постраждав під час бойових дій у березні, але до початку нового навчального року його відновили. Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а наші діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання", - написав він у Facebook.

Також з нагоди Дня знань Зеленський опублікував у соціальних мережах фото навчальних закладів, зруйнованих чи пошкоджених обстрілами з боку російських військ за час повномасштабної війни.

Читайте також: Школа без всього російського? Як війна вплинула на шкільні програми

++11.48++

До першого класу шкіл Києва сьогодні пішли 25 тисяч учнів, у той час як до війни щороку було 30 тисяч, повідомляє мер української столиці Віталій Кличко. "Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", - зазначає він. Загалом у Києві очне навчання обрали 138 тисяч учнів, інші займатимуться онлайн або індивідуально.

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Збройні сили України продовжують наступ на півдні та атаки по російських пунктах управління і тилах, ідеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії.

Там зазначається, що міністерство оборони України оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що знайшла фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів. "Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні", - зазначають розвідники та додають, що радіолокаційне покриття, яке забезпечує її, є критично важливим, тому руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом для РФ.

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Бербок: Навіть протести взимку не скасують санкції проти РФ

Навіть якщо в Німеччині через високі ціни на енергоносії розпочнуться протести, це не призведе до скасування санкцій, запроваджених щодо Росії за війну в Україні, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам буде дуже складно", - наголосила вона. Бербок визнала, що очікує на вуличні демонстрації мешканців Німеччини, які можуть бути не здатними заплатити за енергію. За її словами, відповіддю мають стати соціальні заходи, але не скасування санкцій: "Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні".

Читайте детальніше: Бербок: Навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти РФ

++10.33++

Штаб оборони Харкова вночі зафіксував виліт п'яти ракет із російського Бєлгорода. "Частина - "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вночі армія РФ завдала ударів по Чугуївському району: в Печенігах виникла пожежа у п'ятиповерховому житлову будинку, рятувальники евакуювали 10 людей, з пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

За минулу добу на Ізюмщині поранення отримали четверо мирних мешканців Балаклії, в тому числі 13-річний хлопчик, загинув 50-річний чоловік.

З нагоди початку шкільного року в Україні Синєгубов розповів, що російська армія зруйнувала на території Харківської області 21 школу та пошкодила ще 210. Цього року в області в режимі онлайн працюватимуть 579 закладів загальної середньої освіти з 715. На окупованих територіях опинилися 150 шкіл.

++10.16++

Російська армія вночі атакувала Одеську область двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" із території анексованого Криму. Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", одну ракету знищили сили протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості, тож руйнувань та постраждалих немає.

++10.00++

Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС, попри сильні обстріли Енергодара

Сьогодні місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому Росією Енергодарі, попри інтенсивні обстріли міста.

ЗАЕС Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Як повідомляє законний мер Енергодара Дмитро Орлов, від ранку не припиняються мінометні обстріли міста, є влучання в цивільні об'єкти - житлові будинки, дитячий садок. Натомість російські ЗМІ та окупаційна влада звинувачують в обстрілах Збройні сили України та кажуть про постраждалих і загиблих цивільних.

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявили, що внаслідок обстрілу військами РФ майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок.

Читайте детальніше: Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС, попри сильні обстріли Енергодара

++09.45++

Вночі Росія з "Градів" обстріляла Дніпропетровщину, внаслідок чого поранений 70-річний чоловік у Червоногригорівці, який перебуває в лікарні у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Руйнувань у селищі зазнали 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач. У свою чергу через пошкодження лінії електропередач у Марганецькій громаді три тисячі родин лишилися без світла, однак у половини з них електропостачання вже відновили.

++09.40++

Внаслідок атак РФ на Донеччину за минулу добу загинули п'ять цивільних, ще 12 були поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, люди загинули у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську.

++09.19++

Окружний суд Південного округу штату Техас у США санкціонував арешт літака Boeing вартістю 45 мільйонів доларів, що належить російській енергетичній компанії "Лукойл". Про це повідомили в американському міністерстві юстиції.

Рішення ухвалили на виконання санкцій, запроваджених у відповідь на початок Росією повномасштабної війни в Україні. У березні 2019 року лайнер доставив до Г'юстона посадових осіб "Лукойлу", включаючи російського олігарха і на той час голови корпорації Вагіта Алекперова. За останніми даними, літак перебуває у Росії.

++08.56++

У Росії почалися військові навчання "Схід-2022"

У Росії розпочалися військові навчання "Схід-2022", в яких задіяні понад 50 тисяч військовослужбовців, а також понад п'ять тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Маневри триватимуть до 7 вересня.

"Схід-2022" Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Йдеться про "відпрацювання оборонних і наступальних дій" на семи полігонах Східного військового округу РФ, а також в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів.

За навчаннями спостерігають, зокрема, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Індія, Казахстан, Киргизія, Монголія, Таджикистан. Участь Китаю та Індії в російських військових навчаннях привернула особливу увагу Заходу.

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++08.21++

Зеленський про 1 вересня: Сьогодні в Україні 190-й "день знань"

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди початку шкільного року в Україні. "Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх (…) Сьогодні в нас День знань - 190-й день знань", - сказав він.

Зеленський зазначив важливість того, що навчання триває попри те, що для всіх - по-різному: офлайн, онлайн, в інших регіонах чи навіть в інших країнах. "Знання стало нашою зброєю. Знати і захищати завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало (...) Знати нашу культуру, чути українське слово, бо в нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії - відповідь", - сказав Зеленський.

Він також висловив гордість українськими дітьми: "Цього літа ні в кого не було літа. Замість дитячих майданчиків доводилося бути в підвалах, замість гри у футбол на вулиці доводилося залишатись з дорослими й чути забагато трагічних новин. Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко подорослішали. Не злякались, а допомагали. Допомагали в бомбосховищах. Дбали про батьків, які були поранені. Носили воду і їжу військовим. Збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію".

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++07.55++

Зусилля РФ спрямовані на встановлення повного контролю над Донецькою областю та утримання зайнятих територій на півдні та сході України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

На Донеччині російські солдати намагалися вести наступальні бої в районах населених пунктів Весела Долина та Зайцеве. Також вони наступали в районі Водяного, втім безуспішно. На півдні росіяни вживають заходів із поповнення втрат та намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ.

Армія РФ продовжує гатити з важкої техніки по цивільній та військовій інфраструктурі України. Проти населених пунктів Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей нею застосовується важка техніка: ствольна, реактивна артилерія, танки, бойові машини, реактивні системи залпового вогню, а також бойова авіація.

++07.36++

Зеленський звернувся до учасників Венеційського кінофестивалю

Президент України Володимир Зеленський звернувся онлайн до учасників Венеційського кінофестивалю.

Він наголосив, що Росія хоче, аби світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну. "Цей задум ніколи не має втілитись у життя. Діячі культури, режисери, продюсери, актори, драматурги, оператори, композитори, художники, дизайнери, кінокритики й тисячі інших людей із різних країн світу й однієї кінематографічної родини! Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше не зробити, - це не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв'язала Росія", - закликав Зеленський.

Він продемонстрував учасникам список імен дітей, вбитих на війні в Україні. Цей список у вигляді "титрів" зайняв 2,5 хвилини з його семихвилинного відеозвернення. "Щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри. Втомитися від України - означає відмахнутися від цих імен. Забути ці імена", - наголосив український президент.

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