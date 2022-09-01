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Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Гроссі
Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором ГроссіФото: ANNA VOITENKO/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС попри обстріли Енергодара

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Місія МАГАТЕ прямує з Запоріжжя до Енергодара на атомну електростанцію, попри повідомлення про сильні обстріли міста. На станції відключився п'ятий енергоблок.

https://www.dw.com/uk/misia-magate-virusila-do-zaporizkoi-aes-popri-silni-obstrili-energodara/a-62988563

У четвер, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому Росією Енергодарі, попри інтенсивні обстріли міста, повідомляє агенція Reuters.

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Гроссі, делегації відомо про "збільшення військової активності в цьому районі", але вона й далі притримується плану відвідати об'єкт і зустрітися з його персоналом.

Раніше представники окупаційної влади заявляли, що місія пробуде на станції лише день, тоді як в МАГАТЕ готувалася до довшого перебування там. За словами Гроссі, якщо представникам МАГАТЕ вдасться встановити тривалу чи постійну присутність на ЗАЕС, то місія буде продовжена. "Але цей перший сегмент займе кілька днів", - сказав він.

Інтенсивні обстріли Енергодара перед візитом місії МАГАТЕ

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляє, що росіяни ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ з Запоріжжя до Запорізької АЕС. "Передова група Організації Об'єднаних Націй не може продовжити рух з міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - написав він у Telegram.

Зокрема, з самого ранку під силними обсрілами перебуває Енергодар - місто-супутник ЗАЕС. Як повідомляє законний мер міста Дмитро Орлов, з п'ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли, чутно автоматні черги, росіяни задіяли авіацію. За його даними, сталися влучання в декілька цивільних об'єктів, зокрема, в житлові будинки та в дитячий садочок. 

Російські ЗМІ та окупаційна влада звинувачують в обстрілах Збройні сили України та стверджують, що в Енергодарі "висадився український десант". Вони також кажуть про постраждалих і загиблих серед цивільних, але їхню кількість не називають.

На ЗАЕС відключився енергоблок

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявили, що вранці внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими військами майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок.

Також пошкоджень зазнала лінія резервного живлення власних потреб ЗАЕС. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока з запуском дизель-генераторів.

За даними компанії, шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Читайте також: Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Місія здійсненна?

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