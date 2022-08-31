Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Експерти МАГАТЕ перебувають в дорозі до непідконтрольної Києву ЗАЕС в Енергодарі. Як стверджують російські окупанти, місія проведе там лише день.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила вранці середи, 31 серпня, з Києва на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), яка з березня перебуває в окупації РФ. Про це повідомили свідки агенції Reuters, а також українська національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Коли саме експерти місії прибудуть на Запорізьку АЕС, не уточнюється.

Зеленський: Зброя РФ на ЗАЕС - світова загроза

Перед поїздкою на станцію генеральний директор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Гроссі зустрівся 30 серпня в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. "Існують ризики інцидентів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, відключення блоків Запорізької АЕС від нашої мережі. На станції є російська зброя. Тому це - світова загроза", - заявив Зеленський, зазначивши, що місія МАГАТЕ має знайти можливість запобігти всім цим загрозам.

Гроссі, слова якого наводить агенція dpa, повідомив, що місія проведе на ЗАЕС кілька днів. Тим часом так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Дмитро Балицький стверджує, що експерти МАГАТЕ пробудуть на Запорізькій АЕС лише день - оглянуть два працюючі реактори, сховище відходів та систему охолодження. "Поки що заявлено - ознайомитися з роботою станції. Для нас це розмите поняття. Вони повинні надвечір вже виїхати, у світлий час доби", - заявив він.

За даними агентства Bloomberg, представники МАГАТЕ дійсно збиралися спочатку відвідати ЗАЕС тільки для того, щоби переконатися в недоторканості запасів збагаченого урану, проте в складі місії є фахівці з безпеки, а це означає, що агентство зможе провести експертизу обстрілів АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

Нейтральний склад місії МАГАТЕ

Крім Гроссі, до складу місії МАГАТЕ входять 13 експертів із переважно "нейтральних країн". Серед них - представники Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, а також Сербії та Китаю, на які Україна дивиться з підозрою через їхні дружні стосунки з Москвою. Решта членів місії походять з країн, які здебільшого залишались осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем. Серед них Франція, Албанія, Північна Македонія, Йорданія, Мексика.

Напередодні візиту місії МАГАТЕ неодноразово повідомлялося про погрози РФ персоналу Запорізької АЕС.

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