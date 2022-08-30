Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Місія здійсненна?

Експерти МАГАТЕ прибули до України, щоб відвідати ЗАЕС, яка обстрілюється. У чому полягає їхнє головне завдання і чого варто очікувати від цієї місії? DW зібрала відповіді на основні запитання.

Група з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під керівництвом глави цієї організації Рафаеля Гроссі у вівторок, 30 серпня, прибула до Києва. Цього тижня заплановано відвідування інспекторами найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), окупованої російськими військами і нараженої останнім часом на обстріли, в яких Москва і Київ звинувачують одне одного.

Ситуація з безпекою на станції дуже тривожить міжнародне співтовариство через ризик ядерної катастрофи у разі пошкодження АЕС чи порушення її роботи.

Що мають з'ясувати експерти МАГАТЕ?

Завдання місії - ознайомитись із ситуацією на місці, оцінити збитки, завдані станції під час бойових дій, та умови, в яких змушений працювати персонал ЗАЕС. Однак чи можлива в нинішніх умовах нормальна робота місії, чи експертам буде забезпечено всебічний доступ до об'єкта?

За словами доктора хімічних наук, радіохіміка Бориса Жуйкова, "у принципі, розглянути низку питань цілком можливо". "Звичайно, коли тривають обстріли, робота такої інспекції надзвичайно ускладнена. Однак проходили переговори про те, як гарантувати безпеку цієї місії. Крім того, МАГАТЕ взагалі є структурою ООН, хоча і незалежна у своїх рішеннях. Отже, ООН має забезпечити експертам безпеку", - зазначив експерт в інтерв'ю DW.

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Жуйков наголосив, що перше завдання, яке перед ними стоїть, - розібратися у ситуації. "З російських та українських джерел надходила суперечлива інформація про те, що там таки відбувається. У тому числі, звідки здійснюються обстріли, чи здійснюється тиск на персонал станції, які були пошкодження, наскільки вони небезпечні. МАГАТЕ, звичайно, здійснювало моніторинг, але або зі слів української сторони, або зі слів російської сторони. Експертам зараз потрібно зрозуміти,що там відбувається насправді", - додає Жуйков.

Чи зможуть експерти оцінити, з якого боку здійснюються обстріли

Очікується, що місія МАГАТЕ пробуде на станції з 31 серпня до 3 вересня. Як вважає Борис Жуйков, дуже важливо, щоб діяльність місії була практично безперервною.

"Адже вони приїдуть і почують або побачать тільки те, що їм скаже та чи інша сторона. При цьому обидві сторони там (на ЗАЕС. - Ред.) будуть присутніми, бо на станції працює український персонал. А ходять по станції озброєні люди, які представляють РФ. Якою мірою вони втручаються в технічний процес керування станцією - це питання, яке теж належить з'ясувати, і завдання місії - не просто подивитися, що там відбувається, а якось намагатися організувати основні заходи щодо забезпечення охорони, безпеки та гарантії. Це має бути постійно чинна місія, інакше сенсу від неї буде небагато", - пояснив він.

Чи зможуть інспектори МАГАТЕ також оцінити, з якого боку обстрілюється АЕС? "Цього я не знаю, але якби я організовував цю місію, то я включив би до неї якихось військових фахівців, які могли б це зробити і забезпечити, крім усього іншого, захист місії", - каже Жуйков.

Чи зможе МАГАТЕ оцінити масштаб пошкоджень станції

За час бойових дій у Запорізькій області станцію уже відключали від енергопостачання, крім того, як повідомлялося, внаслідок обстрілів були пошкоджено будівлі на її території. Фото з діркою у даху одного з приміщень, ядерному сховищі АЕС, зокрема, поширила низка інформаційних агенцій.

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За словами Жуйкова, інформацію про це підтвердило і МАГАТЕ: "Це річ відома, МАГАТЕ повідомляло, що в сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива пошкоджені дах, стіни, вікна. До самих контейнерів нічого не долетіло, вони цілі, але пошкодження є".

Українська та російська сторона звинувачують у цьому одна одну, але, як наголошує експерт, "сперечатися про те, звідки прилетів снаряд, тому що обидві сторони небезпідставно вказують одна на одну, можна довго, доки не станеться щось на рівні Фукусіми. Але, звичайно, не Чорнобиля. Так от, щоб цього не сталося, треба просто розвести війська". З'ясовувати, з якого боку обстрілювали, - "це марне витрачання часу, ніхто нічого не доведе", вважає експерт.

Чи зможуть інспектори МАГАТЕ також оцінити, з якого боку триває обстріл АЕС? "Цього я не знаю, але якби я організовував цю місію, то я включив би до неї якихось військових фахівців, які могли б це зробити і забезпечити, крім усього іншого, захист місії", - каже Жуйков.

Чи може МАГАТЕ вплинути на ситуацію з безпекою на станції?

Раніше український "Енергоатом" заявляв про тиск, який російські військові чинять на персонал станції. МАГАТЕ необхідно це з'ясувати, вважає Жуйков. Чи братимуть експерти до уваги цю обставину, і як вони можуть вплинути на зміцнення безпеки станції? На думку Бориса Жуйкова, так, обов'язково: "Гендиректор МАГАТЕ сформулював сім принципів щодо забезпечення безпеки АЕС. У даному конкретному випадку на ЗАЕС порушено п'ять принципів. Третій з них стосується саме персоналу. При цьому не те, що йому щось забороняють робити або фізичний вплив чинять, але важливо, щоб можна було уникнути навіть стресу у персоналу".

На думку Жуйкова, єдина організація, яка може вплинути на безпеку станції, - це МАГАТЕ. "МАГАТЕ - це справді не політизована організація. Там багато людей з країн, що розвиваються. Сам Гроссі - з Аргентини. Там є і представники європейських країн, і США, і Росія там відіграє велику роль. Але вони налаштовані нейтрально і головне їхнє завдання - гарантувати безпеку". Це, за його висловом, радикально відрізняє МАГАТЕ від сторін конфлікту: "Адже будь-який політик з будь-якої ситуації хоче отримати якусь політичну вигоду. У даному разі довести, що інша сторона - негідниця, що коїться жах і винних треба покарати. У МАГАТЕ зовсім інше завдання - зробити так, щоб населення та персонал не постраждали. Це їхнє завдання, вони для цього створені".

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Коментуючи заклики про передачу контролю над ЗАЕС Україні, у тому числі і з боку МАГАТЕ, експерт-радіохімік висловив думку, що зараз потрібно йти на якийсь компроміс. "МАГАТЕ запропонувало реальну річ - влаштувати демілітаризовану зону. Це означає, що не тільки російські війська мають бути звідти виведені, але й українських військ там не повинно бути. Тобто не передати ЗАЕС повністю Україні, а зробити так, щоб український персонал міг працювати на ній без жодного тиску з боку військових", - уточнив Борис Жуйков.

За його словами, "максимум якісь неозброєні спостерігачі можуть бути і, звісно, жодних гармат і танків там не має бути - ні на самій станції, ні за десяток кілометрів від неї". І досягти цього, на його погляд, реально, адже головне - "не шукати політичної вигоди, а піклуватися про безпеку".