Ядерний шантаж РФ: вибухи в місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі

Енергодар, поруч з яким розташована окупована військами РФ Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), обстріляли ввечері в неділю, 28 серпня. На відеозаписах, які поширюють як українська, так і російська сторони, видно автомобілі, що горять, припарковані у дворі житлових будинків. Мер міста Дмитро Орлов повідомив про обстріл житлових кварталів міста.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав обстріл спробою ядерного шантажу. "Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець і імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсорка тероризму. Ядерний шантаж не повинен залишатися без відповіді", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як стверджує "голова" підконтрольної РФ обласної "адміністрації" Євген Балицький, внаслідок удару постраждали дев'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Окупаційна адміністрації традиційно обвинувачує в обстрілах Україну.

На Запорізькій АЕС є ризик витоку радіації

Раніше російські окупанти неодноразово обстрілювали територію Запорізької АЕС - найбільшої атомної електростанції в Європі, яку захопили російські війська. 25 серпня ЗАЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, проте пізніше станцію знову підключили до енергомережі України.

За таких умов, як повідомляє оператор усіх атомних станцій України "Енергоатом", існує ризик витоку радіації. "В результаті періодичних обстрілів інфраструктура станції пошкоджена, є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні компанії.

Кулеба: Росія використовує ЗАЕС як військову базу

За інформацією "Енергоатому", російські військові, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС "з метою не допустити розкриття ним доказів злочинів окупантів на станції та її використання як військової бази".

Про перетворення АЕС на російську військову базу заявив 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тим самим, за його словами, російські окупанти "поставили під загрозу безпеку всього континенту". Раніше розвідка Великобританії повідомила, що Росія тримає військову техніку за 60 метрів від реактора Запорізької АЕС.

Інспектори МАГАТЕ відвідають Запорізьку станцію вже цього тижня

ООН зверталася до Москви з проханням надати безперешкодний доступ до ЗАЕС та демілітаризувати зону навколо станції, але Росія неодноразово відмовляла. Приводом для продовження окупації станції МЗС РФ називало небажання робити її "уразливішою".

Тим часом керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив в понеділок, 29 серпня, що місія організації вирушила для інспекції ЗАЕС. Раніше повідомлялось, що інспектори МАГАТЕ готові терміново відвідати Запорізьку АЕС вже цього тижня - після прориву на переговорах щодо доступу до комплексу, захопленого російськими військами, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформованих співрозмовників. Команда МАГАТЕ може привезти необхідні комплектуючі, прилади радіаційного контролю та інші матеріали для найбільшої в Європі АЕС на тлі побоювань, що бойові дії в цьому районі можуть призвести до ядерної катастрофи.