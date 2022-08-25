Розвідка: Російські БТР стоять в 60 метрах від реактора ЗАЕС

Окупація ЗАЕС російськими військами створює низку ризиків для роботи реакторів, серед яких збої в роботі систем охолодження та пошкодження резервного електропостачання, наголошують в розвідці Великобританії.

Російські підрозділи розташували військову техніку, зокрема бронетранспортери, в межах 60 метрів від реактора п'ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті в четвер, 25 серпня.

"Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та арками-проїздами", - йдеться в повідомленні британського міністерства оборони в Twitter.

На супутникових знімках, зроблених 21 серпня, які оприлюднила розвідка, видно як мінімум п'ять транспортних засобів, розташованих поблизу енергоблоку. "Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки працівників, які працюють під тиском", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що Росія використовуватиме будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.

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В очкуванні місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС продовжує "викликати глибоке занепокоєння" у генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріша. "Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення", - написав він у Twitter у четвер. Гутерріш наголосив, що секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на АЕС за умови, що вона направлятиметься туди з Києва.

Україна готова забезпечити доступ місії МАГАТЕ до станції. "Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали на поки що окуповану територію", - заявив 23 серпня український президент Володимир Зеленський. Він наполягає на демілітаризації Запорізької АЕС та виведенні з неї всіх російських військ через загрозу безпеці ядерного об'єкта, а також погрози росіян зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС і відключити їх від ліній зв'язку видачі потужності в українську енергосистему.

Представники МАГАТЕ розраховують отримати доступ до ЗАЕС в найближчі дні. "Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику і зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі", - заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі 23 серпня.